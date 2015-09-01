پیچیده ترین قطعه راکت ناسا چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپگرهای سه بعدی چند سالی است که به صورت تجاری در کشورهای مختلف صنعتی مورد استفاده قرار گرفته اند. امروزه برای ساخت ماکت ها یا تهیه قطعات دقیق و پیچیده از روش چاپ سه بعدی استفاده می شود که افزایش سرعت و دقت در ساخت قطعات را به دنبال دارد.



برای مثال، در سال های اخیر و همزمان با رشد روز افزون فناوری چاپگرهای سه بعدی، محققان نظامی موفق به ساخت تفنگی با قابلیت شلیک شده اند.

ناسا در خبری اعلام کرد، موتور راکتی که تمام قطعات turbopump آن با چاپ سه بعدی ساخته شده بودند را با موفقیت آزمایش کرده است. این آزمایش که در پایگاه فضایی مارشال انجام شد، یکی از پیچیده ترین و دشوارترین چاپ هایی بود که توسط چاپگرهای سه بعدی انجام شده بودند.

مدیر پایگاه فضایی مارشال درباره این آزمایش می گوید: « این آزمایش، پیشرفت چشمگیری در عرصه ساخت مواد ترکیبی و تجهیزات محسوب می شود که تاکنون انجام نشده بود.»



این پمپ در لحظه جدا شدن از زمین می تواند به سرعت ۹۰ هزار دور در دقیقه دست پیدا کند که ۱۰ برابر سرعت یک موتور جت معمولی است. این موتور راکت در مدت زمان آزمایش و بررسی توانست به قدرت ۲۰۰۰ اسب بخار دست پیدا کند که این توان را با پمپاژ ۱۲۰۰ گالن بر دقیقه توسط پمپ چاپ شده به دست آورد.

پمپ سوخت این موتور راکت در دمای احتراق موتور یعنی ۶۰۰۰ و منفی ۴۰۰ درجه فارنهایت که دمای هیدروژن مایع موجود در سوخت است به خوبی کار می کند.

چاپ سه بعدی این موتور در حالی موفقیت آمیز بوده که ناسا قصد دارد در پروژه های آینده فضایی خود نیز از این تکنولوژی استفاده کند. از سوی دیگر، ناسا قصد دارد از این تکنولوژی برای ارسال قطعات و تجهیزات لازم به ایستگاه های فضایی و مریخ نیز بهره ببرد.