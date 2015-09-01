توانمندسازی خانوارهای روستایی در دستور کار دولت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی دوشنبه شب در گردهمایی فرمانداران و بخشداران استان هرمزگان گفت: ۷۰ درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در کشور را روستائیان تشکیل می دهند.

وی با تاکید بر اینکه فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت اقتصادی مردم، زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی را فراهم می کند، افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به روستاها خدمات خوب و سخاوتمندانه ای صورت گرفته اما عاقلانه و مدبرانه و خردمندانه از این خدمات برداشت نداشته ایم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه ۶۰ درصد درآمد شهرنشینان برابر کل درآمد روستانشینان است که این امر با عدالت برابری ندارد، تصریح کرد: از ۳۱ استان کشور در ۲۲ استان، هزینه خانوار بیش از درآمد خانوار است و در ۹ استان دیگر نیز به دلیل درآمد زمین وضعیت درآمد بهتر بوده است.

رضوی وضعیت امروز روستاها را با دهه ۴۰ و ۵۰ متفاوت دانست و ادامه داد: در آن دهه ها در هر ۱۵ خانوار روستایی یک نفر سواد داشت اما در دهه ۹۰ در هر پنج خانوار روستایی یک تحصیل کرده دانشگاهی داریم و سرمایه انسانی در روستاها فراوان است.

وی یادآور شد: فرمانداران و بخشداران باید افراد تحصیل کرده دانشگاهی و همچنین افراد ثروتمند، افراد دارای سابقه کار اجرایی و همچنین افراد موثرو معتمدین روستاها را شناسایی کنند تا از ظرفیت آنها استفاده شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تاکید کرد: باید زمینه مشارکت مردم را فراهم کنیم و بزرگ شدن دولت یعنی اینکه مردم ضرر می کنند و وظیفه داریم دولت را کوچک و بخش خصوصی و تعاونی را بزرگ کنیم.

رضوی با اشاره به برنامه تدوین شده برای استفاده از مشارکت روستائیان در فعالیت های اقتصادی، اظهار داشت: بر اساس این برنامه اگر حداقل ۵۰ خانوار روستایی با هم و یا با مشورت رایگان دستگاه های اداری طبق آئین نامه مصوب دولت، پروژه ای را تعریف و به دلخواه خود شرکت سهامی و یا تعاونی تشکیل دهند، با ۳۵ درصد آورده شرکت ۶۵ درصد تسهیلات دریافت می کنند و رقم تسهیلات با افزایش تعداد خانوار افزایش می یابد و اگر ۲۰۰ خانوار باشند ۲۰ درصد باید آورده داشته باشند و ۸۰ درصد دیگر را تسهیلات با کارمزد سه درصد که برای روستاهای مرزی کارمزد آن صفر درصد و تسهیلات ۹۰ درصد است، دریافت خواهند کرد.

وی گفت: دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز بین پنج تا هفت سال و وثیقه آن نیز کارت یارانه افراد است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اضافه کرد: نحوه اجرای این طرح به این شکل است که فرمانداران طرح ها را بررسی و دستگاه مربوطه نیز مجوز طرح را صادر می کند و به مدیرکل امور روستایی استانداری ارائه می دهد که این طرح اگر در استان قبول شد دیگر لازم نیست به تهران بیاید و تهسیلات آن اختصاص خواهد یافت و از طریق صندوق کارآفرینی امید پرداخت می شود.

رضوی بیان داشت: در این طرح هیچ سقفی برای استان ها نداریم و هر استانی به هر میزان که شرکت و یا تعاونی داشته باشد، می تواند تسهیلات بگیرد.