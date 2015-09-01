۳۰ درصد نقدینگی کشور در بخش ساختمان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا غفوریان شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و دوازدهمین نمایشگاه تخصصی تأسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان بابیان اینکه صنعتی سازی، سریع سازی، ارزان‌سازی، سبک‌سازی و ایده گیری از اهداف برگزاری این نمایشگاه است، اظهار داشت: افزایش طول عمر ساختمان‌ها، کاهش هزینه‌های ساخت و کاهش مدت‌زمان ساخت برای صنعتگران ساختمانی از انتظارات برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان است.

وی بابیان اینکه این صنعت همچون صنعت ارتباطات در کشور باید پیشرفت روزافزونی را تجربه کند، افزود: باید صنعت ساختمان از مراحل سنتی گذر و به مرحله صنعتی و پیشرفته درآید.

رئیس انجمن پیمانکاران استان همدان با اعلام اینکه ۲۴۰ شغل مرتبط با صنعت ساختمان وجود دارد، گفت: هر ۲۰۰ مترمربع بنا موجب ایجاد چهار شغل غیرمستقیم و یک شغل مستقیم می‌شود.

غفوریان با اشاره به اینکه ۳۰ درصد نقدینگی کشور در بخش ساختمان گردش مالی دارد، ادامه داد: پنج درصد از این میزان مربوط به بخش دولتی و ۲۵ درصد دیگر در بخش خصوصی است.

وی افزود: به‌عنوان NGO های بخش خصوصی انتظار داریم که سهمی در کار داشته باشیم تا قدمی درراه آسایش مردم و نیز سریع سازی صنعت ساختمان برداشته شود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان همدان نیز بابیان اینکه همدان از برگزارکنندگان خوب صنعت ساختمان در کشور باوجود رکود اقتصادی موجود است، گفت: باهمت مسئولان استانداری و هیئت‌مدیره نمایشگاه سایت جدید این نمایشگاه در حال ساخت است.

حسین الماسی افزود: نمایشگاه ساختمان و نیز نمایشگاه کشاورزی سال آینده در سایت جدید برگزار خواهد شد و همچنین آگهی مناقصه آن نیز در روزنامه‌های محلی به چاپ رسیده است.

وی بابیان اینکه پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و دوازدهمین نمایشگاه تخصصی تأسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی تا ۱۳ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی همدان برپاست، افزود: ۱۱ استان ازجمله تهران، البرز، قم، خراسان رضوی، قزوین، یزد، هرمزگان، آذربایجان شرقی و ... در این نمایشگاه حضور دارند.