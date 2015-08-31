به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأ نت، سازمان عفو بین الملل در گزارشی تحت عنوان «قتل عام در جنگ عربستان علیه یمن» به تشدید بحران انسانی در یمن از زمان شروع تجاوز علیه این کشور اشاره کرد و افزود: ۸۰ درصد شهروندان یمنی نیاز به کمک های انسانی دارند.

سازمان عفو بین الملل همچنین آمریکا را به خاطر حمایت های اطلاعاتی واشنگتن از ائتلاف و تامین سوخت جنگنده های عربستان، مسئول جنایت های جنگی در یمن دانست.

«دوناتیلا روویرا» مشاور ارشد مقابله با بحرانهای سازمان عفو بین الملل با اشاره به بحران هایی که ملت یمن به خاطر سلاح های آمریکایی با آن دست و پنجه نرم می کنند، تاکید کرد: سلاح های استفاده شده به خاطر انتشار گازهای سمی یمن را سال ها با بحران مواجه خواهد کرد.

از سوی دیگر نیروهای مردمی و ارتش یمن توانستند تعدادی از خودروی های نظامی و زرهی عربستان را در منطقه «صحن الجن» واقع در شرق شهر مأرب منهدم کنند.

یک مقام محلی در استان مأرب عنوان کرد: ارتش و نیروهای مردمی تعدادی خودروی نظامی موسوم به «کاتیوشا» و خودروی زرهی اماراتی و مزدوران آل سعود را در عملیاتی کم نظیر منهدم کردند.

همچنین نیروهای مردمی و ارتش یمن تعدادی از پایگاه های استان تعز را از عناصر القاعده و مزدوران آل سعود پاکسازی کردند.

از سوی دیگر در ادامه حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان به مناطق مختلف یمن، ۷ شهروند یمنی از جمله یک کودک در منطقه بنی صیاح در استان صعده به شهادت رسیده و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.