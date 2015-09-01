به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری به بخش های مختلف زندگی انسان ها نفوذ کرده تا زندگی را دستخوش تغییرات گسترده ای کند. این موضوع در حالی است که بخش های نظامی نیز پذیرای ورود تکنولوژی و فناوری های روز بوده اند تا بتوانند بر قدرت ناوگان ارتش ها بیافزایند.



تصاویر مفهومی از کشتی های جنگی در سال ۲۰۵۰ میلادی منتشر شده اند که قابل توجه هستند. این کشتی ها از قابلیت های بی نظیری مانند سرعتی باورنکردنی، بدنه ای فوق العاده مستحکم، انتقال محموله های سنگین و ... برخوردار شده اند تا بتوانند نمایشی از دانش و فناوری در سال های آینده باشند.

محققان انگلیسی معتقدند، کشتی های جنگی تا ۳۵ سال آینده دستخوش تغییرات شگرفی خواهند شد تا پیشرفته تر و کارآمدتر باشند. کشتی های جنگی تا ۳۵ سال آینده توسط ۵ دریانورد کنترل شده و در مقابل آنها صفحه نمایش هایی ظاهر می شود که شبیه کنسول های بازی بوده و امکانات مختلفی را در اختیار دریانوردان قرار می دهد.

خدمه این کشتی ۵۰ نفر خواهند بود، این موضوع در حالی است که کشتی های امروزی و با داشتن چنین وسعتی به ۲۰۰ خدمه نیاز دارند.

تصاویر مفهومی متفاوتی از کشتی های سال ۲۰۵۰ میلادی منتشر شده اند که نتیجه همکاری شرکت های برجسته الکترونیکی و کارشناسان نیروی دریایی Startpoint هستند. در این کشتی ها از یک اتاق عملیات جدید استفاده شده که به کاپیتانان و دریانوردان اجازه می دهد با استفاده از هولوگرافیک های سه بعدی قادر به مشاهده فاصله های چند هزار مایلی یا اعماق اقیانوس باشند تا در صورت احتمال هرگونه تهدیدی بتوانند سریعتر به مقابله با آنها پرداخته یا تصمیم مناسبی را اتخاذ کنند.

کشتی های آینده از بدنه های قدرتمندی با نوعی کربن به نام «گرافن» ساخته خواهند شد. کشتی های سال ۲۰۵۰ میلادی به سلاح های جدیدی تجهیز خواهد شد که از سرعت نور برخوردارند.