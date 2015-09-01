استان تهران باید در دوران پساتحریم پیشتاز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه سید حسین هاشمی استاندار تهران در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با اشاره به موفقیت دولت در مذاکرات هسته ای اظهار داشت: هم اکنون کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری در ایران با هم رقابت می کنند به همین خاطر مسابقه در دوران پساتحریم سنگین است.

وی افزود: استان تهران دارای ظرفیت ها و پتانسیل های فراوانی در بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی، تولیدی و غیره است و باید از این شرائط به نحو مطلوب استفاده کرده و پیشتاز حرکت در تمامی استان های کشور باشد.

هاشمی ادامه داد: حدود دوماه دیگر برجام اجرایی خواهد شد و دیگر هیچ بهانه ای برای ضعف در خدمت رسانی به مردم قابل قبول نخواهد بود و همه مدیران باید با تمام توان به خدمت به مردم بپردازند.

وی اضافه کرد: باید تمامی مدیران ایران اسلامی برای اعتلا و عظمت جمهوری اسلامی ایران تلاش کنند چرا که برای عزت و اقتدار ایران اسلامی تلاش های فراوانی شده است.

در این جلسه نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز گزارشی از وضعیت موجود استان تهران در بخش های مختلف ارائه کرد.