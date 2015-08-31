جراحان پلاستیک و زیبایی بیشترین متخلفان پرونده های قصور پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه برنامه تلویزیونی قانون و قضا با محوریت جرائم پزشکی با حضور سرپرست دادسرای جرائم پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت برگزار شد.

در این نشست تخصصی ذبیح زاده سرپرست دادسرای جرائم پزشکی با اشاره به اصل ۲۰ قانون اساسی، گفت: طبق این اصل، همه افراد اعم از زن و مرد و همه اقشار به طوری مساوی در حمایت از قانون قرار می گیرند. جامعه پزشکی هم از سالم ترین اقشار هستند و تعداد اندک و معدودی از این قشر مرتکب تخلف می شوند.

وی با اشاره به برخوردهایی که از سوی دستگاه قضا با متخلفین این حوزه انجام می شود گفت: برخورد دستگاه قضا با متخلفین جامعه پزشکی به معنی تضعیف این قشر نیست بلکه تقویت بخش کثیری از جامعه پزشکی هم محسوب می شود. میان دادسرای جرائم پزشکی و حوزه درمان و معاونت غذا و دارو همچنین سازمان نظام پزشکی و هیات های نظام پزشکی تعامل مفیدی برقرار است و اخیرا تیم بازرسی متشکل از همین نهاد ها به طور مستمر در سطح شهر از مراکز درمانی، عطاری ها، کارخانه های تولید مواد غذایی و بهداشتی بازرسی انجام می شود.

عمل زیبایی بیشترین تخلف پزشکان

ذبیح زاده در مورد بیشترین تخلفات و قصور پزشکان هم گفت: بیشترین آسیب ها مربوط به اعمال جراحی های زیبایی و پلاستیک است و متاسفانه در این خصوص ما پرونده هایی ناشی از تلفات جبران ناپذیر و حتی فوت شهروندان نیز داشته ایم.

بیشتر قصور پزشکی در مراکز غیر قانونی رخ می دهد

وی با اشاره به علت بروز تخلفات پزشکی گفت: طی بررسی هایی که از پرونده های پزشکی قانونی داشته ام، علت اصلی بروز اینگونه از تخلفات ریشه در غیرقانونی بودن مراکز جراحی های نامحدود و بدون مجوز فعالیت کردن آنها می باشد. تقاضایی که از مردم داریم این است که به مراکز درمانی معتبر مراجعه کنند، چرا که برخی خسارت ها به هیج وجه قابل جبران نیست.

رئیس سازمان غذا و دارو: باید جلوی متخلفین پزشکی گرفته شود

دکتر رسول دیناورند رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر ضرورت کمک دستگاه قضا در حفظ سلامتی افراد جامعه، گفت: با توجه به اینکه امکان تهدید سلامت مردم از ناحیه برخی پیشرفت های صنعتی وجود دارد، نیازمند کمک دستگاه قضائی هستیم تا جلوی متخلفینی که اصرار دارند، عامدانه سودجویی کنند و سلامت مردم را به خطر بیندازند، گرفته شود.

دکتر محمود خدادوست معاون طب سنتی وزارت بهداشت هم با بیان اینکه باید ارتباط صحیحی بین جامعه پزشکی و مردم رخ دهد، گفت: در گذشته کسانی که پزشک بودند در اصل حکیم هم بودند و پیش نیاز طبابت، بسیاری از علوم دیگر بود. به همین منظور پزشکان باید علاوه بر دانش پزشکی، مهارت این حرفه را نیز کسب کنند.

قوه قضائیه شان پزشکان را می داند

دکتر مرضیه وحید دستجردی مشاور رئیس قوه قضائیه در این برنامه با بیان اینکه در قوه قضائیه حرمت و کرامت پزشکان ارج نهاده می شود گفت: رئیس قوه قضاییه قدر و منزلت پزشکان را می‌داند و بنده شاهد بودم زمانی که احکام دادگاه‌ها از جمله حبس برای پزشکان صادر می‌شد قبل از آنکه آیین‌نامه مجازات‌های جایگزین حبس توسط دولت تصویب شود، رئیس دستگاه قضا پرونده‌های این نوع احکام را ملاحظه می کردند و با تدبیر مشکل را حل می‌کردند. ایشان معتقد است که حرمت و شان جامعه پزشکی باید حفظ شود چرا که پزشکان آرامش را به جامعه هدیه می دهند.