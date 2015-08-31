ملارد زیر چترگردوغبار/ خسارتی در ملارد گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۲۰ دوشنبه، طوفان شدیدی شهرستان ملارد را در نوردید و چتری از گرد و غبار این منطقه را فراگرفت.

احمد احمدی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ملارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمامی نیروهای هلال احمر در حالت آماده باش هستند و خوشبختانه تاکنون گزارش خاصی مبنی بر بروز خسارات جانی و مالی نداشته ایم.

وی افزود: کانون تمرکز این طوفان در شهرستان های شمال شرقی استان تهران همچون دماوند، شمیرانات و فیروزکوه گزارش شده است.

احمدی یادآور شد: برای ارتقای ضریب ایمنی و حفظ سلامت شهروندان این منطقه، توصیه می کنیم حتی المقدور کودکان و سالمندان از خارج شدن از منازل خویش پرهیز کنند.

گفتنی است شامگاه دوشنبه پیش بینی سازمان هواشناسی درست از آب درآمد و تندبادی با سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت شهرستان های غرب استان تهران را در برگرفت.