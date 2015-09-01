۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۲۴

چمران با ۱۷ رای رییس شورای شهر باقی ماند

مهدی چمران با ۱۷رای برای دومین سال به عنوان رییس شورای شهر تهران انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران،  انتخابات هیات رییسه سومین سال شورای شهر تهران برگزار شد.

در این انتخابات احمد مسجد جامعی به عنوان نامزد طیف اصلاح طلب شورا و مهدی چمران به عنوان گزینه مورد نظر اصولگرایان شورای شهر تهران معرفی شدند.

پس از شمارش آرا مهدی چمران با ۱۷ رای به عنوان رییس شورای شهر تهران برگزیده شد. در این انتخابات احمدمسجدجامعی ۱۳ رای کسب کرد و یک رای نیز سفید بود.

سال گذشته مهدی چمران با ۱۸ رای توانست به صندلی ریاست شورا بازگردد.

 همچنین در این رقابت احمد مسجد جامعی نخستین رییس شورای شهر تهران در دوره چهارم، ۱۳ رای کسب کرد.  

نورا حسینی

