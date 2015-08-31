بالاخره گوانتانامو تعطیل می شود؟/ طرح اوباما برای نمایندگان کنگره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید برای تعطیلی زندان گوانتانامو در کوبا تمام راهکارهای موجود را بررسی می کند.

به گفته «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید اوباما برای تعطیلی گوانتانامو همه راهکارهای ممکن را برای تایید کنگره اعلام خواهد کرد.

وی گفت: تعطیلی زندان گوانتانامو از اولویت های کاری اوباما است که سریع ترین مسیر برای تعطیلی این زندان تصویب نمایندگان کنگره است.

ماه گذشته کاخ سفید اعلام کرده بود که به زودی طرحی را برای بستن این زندان به کنگره ارسال خواهد کرد.

سخنگوی کاخ سفید می گوید بهترین گزینه همکاری احزاب مختلف کنگره است ولی در صورت مخالفت آنها اوباما گزینه های مختلفی پیش رو دارد. در صورت تعطیلی این زندان افرادی که در آن نگهداری می شوند باید به داخل خاک آمریکا منتقل شوند.

جمهوری خواهان پیش از این با طرح تعطیلی گوانتانامو از سوی باراک اوباما و انتقال زندانیان این زندان به داخل خاک آمریکا مخالفت کرده بودند.

«نیکی هالی» فرماندار کارولینای جنوبی و عضو حزب جمهوری خواهان در کنگره در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود: ما اجازه نخواهیم داد اوباما تروریست ها را وارد خاک آمریکا کند.