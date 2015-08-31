به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس، در حادثه انفجار در یک کارخانه تولیدکننده وسایل آتش بازی در شمال شرق اسپانیا ۵ نفر کشته و ۳ نفر نیز زخمی شدند. انفجار ساعت ۲ بعدازظهر به وقت محلی رخ داد.

انفجار در کارخانه «پیروتکنیا» در شهر پینسک دود سفید و غلیظی ایجاد کرد که از فاصله بسیاری دوری قابل مشاهده بود.

به گفته یک شاهد عینی که به خاطر مقررات پلیس نخواست نامش فاش شود، مجروحان حادثه به بیمارستانی در نزدیک شهر زاراگوزا برده شدند.

هنوز علت حادثه از سوی پلیس و آتش نشانان اعلام نشده است.

تلویزیون دولتی اسپانیا اعلام کرد در این حادثه ماموران بلافاصله به جستجوی کارخانه پرداختند تا اینکه همه افراد را از محل خارج کنند.