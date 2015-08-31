ژنتیک گونه های گیاهی تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگران در این مطالعه پاسخ ژنتیکی گونه‌های گیاهی مختلف واقع در یک اکوسیستم طبیعی در نزدیکی بوستون را نسبت به تغییرات آب و هوایی شبیه سازی شده از جمله خشکسالی، آبياري و گرم شدن در طی یک دوره ۱۵ ساله مورد مطالعه قرار دادند.

تحلیل نشانگرهای DNA در گیاهان مورد مطالعه، تغییراتی را در تنوع ژنتیکی گونه‌های گیاهی نشان داد. همچنین وجود فرآيند تغییرات تکاملی در یکی از گونه‌های مورد مطالعه نشان داد که تنوع ژنتيكي می تواند گیاهان را در برابر تغییرات آب و هوایی مضر حفظ کند .

دکتر «راج ویتلاک» از دانشگاه بیولوژی در این باره می‌گوید: «ما انتظار داریم که تغییرات آب و هوایی موجب ایجاد تحولات قابل ملاحظه ایی در بسیاری از گونه‌های وحشی گیاهی شود. البته یافته‌های ما در این مطالعه بسیار محدود است و باید آزمایشات زیادی در درون اکوسیستم‌های سالم انجام شود».

او همچنین می‌گوید: «مطالعات تجربی ما نشان می‌دهد که تغییرات آب و هوایی می‌توانند در طی مدت ۱۵ سال تنوع ژنتيكي گونه‌های گیاهی را تغییر دهد، که این یک تکامل بسیار سریع است».

مطالعه اثرات تغییرات آب و هوایی روی گونه‌های گیاهی در بوستون (BCCIL) و در آزمايشگاه دربی شایر، روی علفزارهای غنی از سنگ آهك با دستکاری تغییرات آب و هوایی توسط پروفسور فیل گریم از سال ۱۹۹۳ شروع شده است و در حال حاضر توسط دکتر جاسون فریدلی و پروفسور گریم در حال انجام است و توسط بنیاد ملی علمی آمريكا حمایت می‌شود .