به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین منجر به وقوع درگیری های شدید میان فلسطینیان و نظامیان صهیونیست در این اردوگاه واقع در کرانه باختری شد.

به گزارش این شبکه تلویزیونی درگیری هایی که در این اردوگاه رخ داده است خشن ترین درگیری ها طی سال های گذشته توصیف شده است.

طبق اعلام منابع محلی بیش از ۴۰ خودوری نظامی رژیم صهیونیستی به همراه چند بولدزر به شهر و اردوگاه جنین از تمام طرف ها حمله کردند و نیروهای پیاده و یگان ویژه در روستای «واد برقین» مستقر شدند.

منابع خبری فلسطین اعلام کردند هدف از یورش به اردوگاه جنین تعقیب و بازداشت «بسام السعدی» از رهبران برجسته جنبش جهاد اسلامی فلسطین بوده است که نظامیان صهیونیست از سالها پیش وی را تحت تعقیب قرار داده بودند.

نظامیان صهیونیست برغم یورش گسترده نتوانستند این رهبر جهاد اسلامی را بازداشت کنند و او در سلامت کامل به سر می برد.

به نوشته پایگاه صهیونیستی «روتر نت» یک نظامی اسرائیلی در نزدیکی پست بازرسی واقع در نزدیکی جنین در اثر شلیک گلوله به شدت زخمی شد.

گفتنی است مسئولان صهیونیست ۴ فوریه ۲۰۱۳ بسام السعدی اسیر فلسطینی و از رهبران برجسته جهاد اسلامی فلسطین را بعد از ده ها سال اسارت آزاد کردند.