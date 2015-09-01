داعش ۱۱۲ عضو خود را به اتهام کودتا علیه «البغدادی» اعدام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، «سعید مموزینی» عنوان کرد: داعش ۱۱۲ نفر از مسلحین خود از جمله ۱۸ سرکرده را در زندان قدیمی موصل به اتهام تلاش برای کودتا علیه ابوبکر الغدادی با شلیک مستقیم گلوله اعدام کرد.

وی افزود: هدف کسانی که به دنبال کودتا بودند، قتل سرکرده (والی) داعش در موصل، کنترل ولایت نینوا و جدایی از البغدادی و اعلام جنگ علیه داعش بود.

مموزینی یادآور شد: شکاف و اختلافات داخلی میان تروریست های داعش منجر به کشته شدن ده ها نفر از افراد مسلح این گروهک در درگیری های داخلی شده است. به گفته وی دلیل اکثر درگیری های داخلی اختلاف بر سر توزیع منابع مالی، قدرت و نفوذ است.

گفتنی است شهر موصل که از ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ تحت تصرف تروریست های داعش قرار دارد با بحران های امنیتی و انسانی شدیدی مواجه است؛ چرا که تروریست ها به دنبال تحمیل دیدگاه افراطی خود بر مناطق مختلف این شهر هستند، این در حالی است که ائتلاف بین المللی ضد داعش به حملات هوایی خود علیه داعش در مناطق مختلف عراق ادامه می دهد.