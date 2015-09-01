گردشگری در ایران هنوز به صنعت تبدیل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیرکوند شامگاه دوشنبه در آیین افتتاح دهمین جشنواره ملی آش ایرانی و نخستین جشنواره بینالمللی غذای کشورهای عضو اکو- جاده ابریشم در زنجان با بیان این مطلب، افزود: درآمدهای نفتی یکی از موانع توجه به گردشگری بهعنوان یک صنعت بوده است.
وی خاطرنشان کرد: درآمدهای نفتی بسیار مانع توجه به سایر زیرساختها و بسترهای قابل توسعه و سود ده میشود، این در حالیست که گردشگری از ظرفیت بالایی برای درآمدزایی برخوردار است.
معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با اشاره به نقش مهم گردشگری در روابط بین انسانها، خاطرنشان کرد: گردشگری علاوهبر اینکه در اشتغالزایی و درآمدزایی تاثیرگذار است، موجب دوستی بین فرهنگها میشود.
شیرکوند تصریح کرد: منظور از اینکه گردشگری به یک صنعت تبدیل شود، این است که زنجیرهای پیوسته از تولید و عرضه تا فروش را همراه با اشتغالزایی و درآمدزایی شکل دهد.
وی ادامه داد: متاسفانه طی ادوار گذشته بیتوجهی به سایر بسترهای درآمدی اعم از گردشگری، بهگونهای بوده که گردشگری در حد یک سفر و جابهجایی تنزل داشته و نگاه فرهنگی به آن درخور توجه نبوده است.
این مقام مسئول اظهار کرد: اما طی دو سال اخیر توجه به این بخش موجب رونق نسبی آن شده است، بهگونهای که امروز شاهدیم حتی یک شکایت در رابطه با هنجارستیزی یا هنجارشکنی توریستها در ایران وجود ندارد.
به گفته شیرکوند، ایران به لحاظ ظرفیتهای گردشگری جزو ۱۲ کشور نخست ردهبندی یونسکو است اما متاسفانه در جذب گردشگر متناسب با ظرفیتها عمل نکرده است.
وی با اشاره به تاکیدات مقام رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: منظور رهبری اقتصاد انزواطلبانه و ریاضتی نبوده بلکه ایشان اقتصادی متکی بر داخل را مد نظر داشتند که موجب پیشرفت ایران اسلامی شود و این جز با توسعه همهجانبه و پایدار ممکن نیست.
معاون سرمایهگذاری سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ایران با بیان اینکه صنعت گردشگری در جهان رشد فزایندهای داشته است، گفت: کشورهای توسعه یافته متوجه شدهاند که گردشگری مسیری برای ایجاد مهر و دوستی در دنیاست بنابراین بیش از پیش آنرا مورد توجه قرار دادهاند، بهگونهای که تورهای گردشگری در برخی کشورها برای گروه سنی کودکان نیز برنامهریزی شده است.
