رژیم صهیونیستی یکی از رهبران حماس در کرانه باختری را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته «مجدی ابوالهیجا» یکی از رهبران جنبش حماس در کرانه باختری و صهیب و علاء فرزند و برادر وی را نیز بازداشت کردند.

این اقدام چند ساعت پس از محاصره منزل ابوالهیجا در اردوگاه جنین واقع در شمال کرانه باختری صورت گرفت. رژیم صهیونیستی تهدید کرده بود در صورتی که ابوالهیجا خود را تسلیم نکند منزل وی را تخریب خواهد کرد.

یورش ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین منجر به درگیری با شهروندان فلسطینی شد. در این درگیری دو نظامی صهیونیست زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.