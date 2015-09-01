۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۵۴

فرماندار ابهر:

۹۵ میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی ابهر هزینه شد

زنجان- فرماندار ابهر گفت: طی دو سال گذشته ۹۵ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی ابهر هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله ایمانی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران، به عملکرد دولتمردان در شهرستان ابهر طی دو سال دولت تدبیر و امید اشاره کرد و افزود: طی دو سال گذشته ۹۵میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌ها هزینه شده است.

وی تعداد پروژه‌های عمرانی اجرا شده در زمان فعالیت دولت تدبیر و امید در این شهرستان را ۳۳۰ مورد عنوان کرد.

فرماندار ابهر تاکید کرد: خوشبختانه شهرستان ابهر در دو سال گذشته پیشرفت خوبی را در همه حوزه‌ها به‌خصوص حوزه سرمایه‌گذاری داشته است.

ایمانی در ادامه یادآور شد: شهرستان ابهر دارای واحدهای صنعتی بزرگی بوده که در توسعه اقتصادی و اشتغال این شهرستان نقش بسزایی دارد.

فرماندار ابهر با بیان اینکه نرخ بیکاری در این شهرستان کم است، تصریح کرد: در این شهرستان واحدهای صنعتی مستقر است و این خود شرایط لازم برای اشتغال جوانان این شهرستان را فراهم کرده است و نسبت به سال‌های گذشته، این شهرستان روند توسعه خوبی دارد.

