۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۸:۳۵

در گفتگو با مهر مطرح شد:

فعالیت ۴۰ واحد صادراتی در شهرستان شهریار

شهریار- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شهریار گفت:۴۰ واحد صادراتی در شهرستان شهریار فعال هستند.

یوسف سبزی رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ظرفیت های بالقوه اقتصادی در این منطقه اظهار داشت: یکی از توانمندی های برجسته شهرستان شهریار بخش  صادرات آن است که در دو شاخه صنعتی و کشاورزی پیگیری می شود.

وی افزود: در حال حاضر ۴۰ واحد صادراتی در این شهرستان فعال هستند که یا با برند اختصاصی خود به صادرات مشغول هستند و یا با بهره گیری از کارت بازرگانی شرکت های دیگر در این حوزه فعالیت می کنند.

سبزی گفت: مجموعه اداره صنعت، معدن وتجارت شهریار، آمادگی دارد تا در صورت برخورداری متقاضیان از مولفه های تعریف شده در حوزه صادرات، حمایت و پشتیبانی های لازم از فعالان این عرصه را لحاظ کند.

وی عنوان کرد: با تلاش های انجام شده یک سایت مرکزی برای معرفی کالاهای صادراتی  شهرستان شهریار پیش بینی شده که در بستر سازی برای تقویت صادرات این منطقه موثر است.

سبزی یادآور شد: با بهره برداری از میدان میوه و تره بار مرکزی در این شهرستان، ظرفیت های صادراتی در این منطقه ارتقا می یابد و امکان توسعه فعالیت در حوزه صنایع تبدیلی نیز به نحو مطلوبی مهیا خواهد شد.

