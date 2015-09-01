خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: گذری بر مزار اهل قبور در امامزاده طاهر کرج حکایت از نشانی خانه ابدی بسیاری از مشاهیر فرهنگ و ادب سرزمینمان دارد. اگر از اتوبان کرج - قزوین عبور کرده باشید بعد از پل مهر ویلا و در حریم شمالی راه‌آهن کرج گنبد فیروزه‌ای زیبایی را مشاهده می‌کنید که مربوط به صحن و سرای امامزاده طاهر(ع) است. معماری بنا یادگاری از دوره صفویه و البته بخش‌هایی از بنا نیز مربوط به دوره معاصر است.

بارگاه امامزاده طاهر(ع) از بناهای شاخص مذهبی در استان البرز بوده و از زیارتگاه‌های مشهور شهرستان کرج به شمار می‌رود. امامزاده طاهر(ع) از نوادگان امام زین‌العابدین(ع) است.

آرامستان قدیمی این امامزاده خانه ابدی بسیاری از هنرمندان، شاعران، و رجال سیاسی کشور است. هنگام ورود به صحن امامزاده آرامشی خاص به سراغتان می‌آید که در همهمه و شلوغی شهر تا به حال حس نکرده‌اید، ویژگی خاص امامزاده این است که به جز دیدن مادربزرگ‌ها هنگام خواندن قرآن و پخش نذری، و پدربزرگ‌ها، ما شاهد خیل عظیم جوانانی هستیم که هر روز برای زیارت امامزاده و اهل قبور به این مکان مراجعه می‌کنند.

اما چند وقتی است که برخی شایعات این مکان مذهبی را بیش از گذشته بر سر زبان‌ها انداخته است. هر از چند گاهی شایعه تخریب قبور هنرمندان در آرامستان امامزاده طاهر(ع) بر سر زبان‌ها می‌افتد و به لطف وجود شبکه‌های مجازی و سرعت انتشار اخبار در این شبکه‌ها در کمتر زمان ممکن این شایعه به گوشه کشور مخابره می‌شود و بسیاری از مردم برای اطلاع از واقعیت داشتن خبر مجبور به مراجعه به منابع خبری می‌شوند.

این اتفاق در چند روز گذشته نیز تکرار شد به این ترتیب که خبر تخریب مزار استاد غلامحسین بنان یکی از خوانندگان که در موسیقی ملی کشور نقش پررنگی داشته است در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و البته برخی سایت‌های خبری منتشر شد. برای آگاهی از این خبر راهی سرای امامزاده طاهر(ع) شدیم تا از نزدیک از چند و چون ماجرا با خبر شویم.

ساعت شش بعد از ظهر روز دوشنبه ۹ شهریورماه است و هوا کمی در حال خنک شدن، صدای بچه‌ها در صحن امامزاده و حضور مردم بر سر مزارها حال و هوای خاصی به اینجا بخشیده است برخی نیز مسافر هستند و برای گذران ساعتی در کناری زیراندازی پهن کرده و در حال خورده عصرانه هستند.

پیرمردی عصا به دست در حال خواندن فاتحه بر سر مزار استاد غلامحسین بنان است. جوانانی را می‌بینم که در حال ثبت عکس بر سر مزار برخی از هنرمندان هستند خبری هم از تخریب قبور نیست. مزار استاد بنان کمی متفاوت از دیگر مزارها است سنگی رنگی شبیه به قاب عکس دورتادور مزار وجود دارد و در همین فاصله افراد زیادی برای نثار فاتحه می‌آیند و می‌روند.

سال ۸۹ کار اداره کل اوقاف در استان البرز اقدام به بازسازی و مسطح کردن قبور حاشیه این آستان کرد بعد از برگشتن از امامزاده طاهر(ع) برای کسب اطلاعات بیشتر به سراغ مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه البرز می‌روم. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد صالحی می‌گوید: آستان مقدس امامزاده طاهر (ع) به واسطه آرامستان قدیمی مورد توجه آحاد جامعه قرار دارد به همین منظور ایجاد نظم و زیباسازی آن، اصلی انکارناپذیر بوده و هست.

وی شایعه تخریب برخی از قبور از جمله مزار استاد بنان را کذب دانسته و می‌افزاید: سال ۸۹ کار اداره کل اوقاف در استان البرز اقدام به بازسازی و مسطح کردن قبور حاشیه این آستان کرد. از ۴ سال گذشته که این طرح به پایان رسیده است هر از چند گاهی این شایعات بر سر زبان‌ها می‌افتد و عکس‌های منتشر شده در شبکه‌های مجازی و برخی سایت‌های خبری مربوط به مسطح سازی قبور در سال‌های گذشته است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین صالحی می‌گوید: سازمان اوقاف مانند دیگر سازمان‌ها، میراث فرهنگی این مرز و بوم را گرامی می‌دارد و در این مورد نیز نه تنها آثار به جای مانده از مفاخر این مرز و بوم مثل قبر استاد غلامحسین بنان را تخریب نکرده است بلکه با استفاده از سنگ قرمز رنگ آن را نسبت به قبرهای دیگر متمایز کرده است.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه البرز در پایان خاطرنشان می‌کند: شایعات از این دست غیرمعمولی نیست ولی آنچه باعث تعجب است انعکاس و بازخورد آن خبر در فضای رسانه‌ای کشور است که اهالی رسانه علی‌رغم وظیفه ذاتی آنها که دقت در اصل و صحت خبر است آن را به راحتی و حتی بدون بررسی نقل می‌کنند.

به گزارش مهر، مساحت حرم امامزاده طاهر (ع) بالغ بر شش هکتار است که در آن ساختمان حرم، صحن، پارک و فضای سبز، پارک کودک، پارکینگ خودرو، قبرستان و وضوخانه و بلوار شمالی با آبنمایی زیبا احداث شده‌ است.

ساختمان قدیم حرم به علت فرسودگی بنا تخریب، و ساختمان جدید با طرحی زیبا و در مساحت ۱۴۰۰ مترمربع بنا شده است و چشم هر رهگذری را نوازش می‌دهد. حرم دارای یک گنبد خانه، دو شبستان زنانه و مردانه، دو رواق شمالی و جنوبی، دو گلدسته و یک ایوان الحاقی زیبا است.

ضریح جدید در سال ۷۹ که به شکل سنتی ساخته شده و در این مکان نصب شد. در ضلع جنوبی حرم فضای بازی بچه‌ها به چشم می‌خورد و هر روز صدای بچه‌ها در فضا پیچیده می‌شود.

امامزاده طاهر در محوطه بسیار وسیعی واقع شده و گورستان‌ مجاور آن سرای ابدی جمع زیادی از اهالی موسیقی، و نویسندگان و شاعران و افراد مهم و برجسته‌ای است که کمتر کسی است که نام این هنرمندان را نشنیده باشد.

عکس: احمد جامه‌دار