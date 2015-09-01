مجموعه ورزشی غرب اندیشه با ۲۰ میلیارد تومان راه اندازی می شود

علی رضا صفرزاده عضو شورای اسلامی شهر شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش موثر امکانات ورزشی در ارتقا سطح سلامت جامعه، غنی سازی اوقات فراغت شهروندان و ارتقا نشاط اجتماعی اظهار داشت: تقویت زیرساخت های ورزشی از اولویت هایی است که در دستور کار جدی مجموعه مدیریت شهری این منطقه قرار دارد.

وی افزود: با عنایت به نیاز سنجی های انجام شده، پروژه مجموعه ورزشی غرب اندیشه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.

صفرزاده گفت: این طرح از نمونه پروژه های منحصر به فرد در غرب استان تهران محسوب می شود که با راه اندازی آن امکان انجام فعالیت های ورزشی در رشته های متنوع اعم از ورزش های توپی برای آقایان و بانوان به صورت مجزا فراهم خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد: در حال حاضر پروژه ورزشی غرب اندیشه با پیشرفت فیزیکی ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه است و به تدریج مراحل ساخت این طرح اجرایی و تکمیل خواهد شد.

صفرزاده یادآور شد: مقرر شده با ضمیمه شدن زمینی برای توسعه هر چه بیشتر این طرح، سرانه ورزشی این ناحیه بیش از پیش تقویت شود که در تامین رضایتمندی شهروندان این منطقه موثر خواهد بود.