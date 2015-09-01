تبيين ديدگاه مقام معظم رهبری در خصوص حج در برنامه راديويی غنا

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت رایزنی فرهنگی ایران در آکرا همزمان با آغاز برنامه مسلمانان غنا در دهکده حج، به منظور اعزام حجاج این کشور به مکه مکرمه و مدینه منوره برنامه رادیویی با هدف انتشار دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص مراسم و مناسک حج از رادیوی FM غنا پخش شد.

در این برنامه حاج ابراهیم تیجانی، محمد اول و شیخ ادریس توپو، از شیوخ در رادیو لاتنا (Latenu) به تبیین و بررسی دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با زائران، دست اندرکاران و کارگزاران حج در تهران پرداختند.

در این برنامه رادیویی که به مدت یک ساعت به طول انجامید، سخنرانی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در قالب یک بحث تحلیلی همچون فراخوانی مسلمانان به حفظ وحدت اسلامی، یافتن راه حلی برای مشکلات جهان اسلام و امت واحد اسلامی از سوی مهمانان بیان شد.