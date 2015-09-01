سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: دیشب ساعت ۲۰ و ۱۰ دقیقه در محور زنجان به تبریز برخورد یک دستگاه پژو پارس با کامیون باعث فوت دو نفر شد.

وی اظهار داشت: در این تصادف راننده خودرو پژو پارس به هنگام خروج از پمپ بنزین با کامیون برخورد کرده و دو نفر از سرنشینان در دم فوت شدند.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: متاسفانه بی‌توجهی راننده خودرو پژو باعث وقوع این حادثه تلخ شد.

سرهنگ شیرمحمدی تاکید کرد: متاسفانه رانندگان به اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی توجه نمی‌کنند و با این کار یک عمر پشیمانی برای خود و دیگران ایجاد می‌کنند.

وی از افزایش تصادف طی پنج ماهه سال‌جاری خبر داد و گفت: متاسفانه در این بازه زمانی تصادف در جاده‌های زنجان افزایش یافته است.