۴۳۳۵ فقره اظهارنامه مالیاتی در دامغان دریافت شد

علی امام وردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به کاهش تعداد اظهار نامه های دریافتی نسبت به سال گذشته، بیان داشت: تعداد اظهار نامه های مالیاتی دریافتی در شهرستان دامغان نسبت به مدت مشابه تیرماه سال گذشته، ۵۰۰فقره کاهش داشته است.

وی افزود: از مجموع چهارهزار و ۳۳۵ فقره اظهارنامه مالیاتی، سه هزار و ۸۱۵ فقره آن در بخش حقیقی، ۴۰۱ فقره در بخش حقوقی و ۱۱۹ فقره دیگر را اظهار نامه های مالیاتی در بخش املاک تشکیل می دهد.

رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان دامغان با تاکید بر دریافت الکترونیکی اظهار نامه های مالیاتی برای دومین سال پیاپی در شهرستان دامغان، گفت: امسال نیز تمامی اظهارنامه های مالیاتی از سوی مودیان به‌صورت تمام الکترونیکی دریافت شده است.

امام وردی بابیان اینکه شهرستان دامغان، از رتبه مناسبی در بحث دریافت اظهارنامه های مالیاتی برخوردار است، ابراز داشت: مودیان مالیاتی با برقراری تعامل و همکاری خوشبختانه توانسته اند ارتباط خود را با اداره امور مالیاتی در این شهرستان تقویت کند که حجم بالای دریافت اظهارنامه های مالیاتی در شهرستان دامغان، نشان دهنده این تعامل و همراهی است.

وی در خاتمه ضمن تأکید بر اینکه با پرداخت مالیات می‌توانیم به رشد و توسعه کشور کمک کنیم، افزود: اداره امور مالیاتی شهرستان دامغان تلاش دارد با ارائه خدمات هرچه مطلوب تر به مودیان مالیاتی در رشد و توسعه کشور سهیم باشد.