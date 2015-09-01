به گزارش خبرنگار مهر، ماراش اوغلی شامگاه دوشنبه در آیین افتتاحیه دهمین جشنواره ملی آش ایرانی و نخستین جشنواره بین‌المللی غذای كشورهای عضو اكو - جاده ابریشم، غذا را دروازه فرهنگ محلی و ملی برشمرد و افزود: غذا فرهنگ مردم منطقه را به نمایش می‌گذارد و برای توریست جذابیت دارد.

وی خاطرنشان كرد: مردم امروز در پی چشیدن غذاهای متنوع و سالم هستند، بنابراین یكی از راه‌های توسعه توجه به صنعت غذایی است.

معاون دبیركل اكو با بیان اینكه غذا می‌تواند در بازاریابی، اقتصاد و فرهنگ نقش داشته باشد، تصریح كرد: می‌توان با رقابت و تنوع‌بخشی به صنعت غذای سالم این زمینه اقتصادی فرهنگی را تقویت كرد.

ماراش اوقلی ارتقا سطح كیفی غذاها، حمایت از رستوران‌ها و تولیدات محلی بر مبنای هویت بومی را در بخش غذا ضروری دانست و یادآور شد: امروزه ۳۰ درصد هزینه‌های سفر در بخش غذا صرف می‌شود بنابراین ظرفیت مطلوبی برای سرمایه‌گذاری است.

وی برگزاری نخستین جشنواره بین‌المللی غذای كشورهای عضو اكو- جاده ابریشم را مایه مباهات خواند و بیان كرد: باعث افتخار است كه این جشنواره در ایران برگزار می‌شود و مطمئن هستیم که مردم زنجان با میهمان‌نوازی بسیار مناسب خود موجب رونق و گسترش این جشنواره خواهند شد.

ارتقای زیرساخت ها باعث توسعه ایران می شود

معاون دبیركل اكو همچنین در حاشیه این جشنواره در گفتگو با خبرنگاران رسانه های جمعی با بیان اینكه ایران كشوری زیبا و دارای پتانسیل رشد است، گفت: برای اینكه ایران توسعه یابد و گردشگری آن رونق بگیرد، باید مدرن‌تر و زیرساخت‌های آن تكمیل شود.

های ری ماراش اوغلی اظهار كرد: ایران در حوزه گردشگری و تجارت، ظرفیت‌های مناسبی دارد اما باید برای رونق آن به ایجاد و تكمیل زیرساخت‌های مورد نیاز بپردازد.

وی راهسازی، هتل‌سازی، استانداردسازی و تجهیز سیستم حمل و نقل، تسهیل جابجایی پول و صدور ویزا برای جذب گردشگر به ایران را ضروری دانست.

معاون دبیركل اكو با بیان اینكه اكو می‌تواند زمینه ترغیب مردم برای سفر به كشورهای عضو اكو از جمله ایران را فراهم كند، افزود: اكو با كشف فرصت‌های توریستی و معرفی آن به كشورهای مختلف می‌تواند در توسعه و رونق كشورها موثر باشد.

وی تصریح كرد: ایران مردمی پویا دارد و می‌تواند با تكیه بر منابع انسانی و تقویت ظرفیت‌های موجود از این بسترها به نحو مطلوبی استفاده كند.

ماراش اوغلی كه در بدو ورود به زنجان از بازار زنجان بازدید داشت، زنجان را دارای فرصت‌های مناسب برای توسعه دانست و تاكید كرد: برای بهره‌برداری بیشتر از این ظرفیت‌ها باید شهر مدرن‌تر شود.