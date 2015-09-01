۵ طرح نوآورانه در سومین رویداد «امید» اصفهان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه در راستای معرفی محصولات و خدمات تولید شده در استان اصفهان و معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری پیرامون آن سومین رویداد امید در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد که ۵ طرح نوآورانه در زمینه های مختلف رونمایی شد و مجریان طرح پیش از رونمایی هر اثر در مدت زمان ۱۰ دقیقه به معرفی اثر خود برای حضار پرداختند.

از ویژگی رویداد امید این است که از زمان آغاز توضیحات مجری هر طرح، تایمر روی صفحه نمایش شمارش معکوس را آغاز می کند و بدین شکل با اخطار اتمام ۱۰ دقیقه در زمان مقرر برنامه به شکلی کاملا برنامه ریزی شده و دقیق پیش می رود.

طراحی و تولید سنسورهای جرمی حرارتی برای اندازه گیری میزان گاز طبیعی

اسماعیل سلطانی مجری طرح، طراحی و تولید سنسورهای جرمی حرارتی برای اندازه گیری میزان گاز طبیعی در ارتباط با این طرح نوآورانه اظهار داشت: با توجه به استفاده از کنتورهای دیافراگمی اندازه گیری گاز طبیعی به ویژه در بخش خانگی دارای مشکلاتی است.

تولید رنگ های خوراکی طبیعی و مقاوم خوراکی و کمپاندها و بهبود دهنده های طبیعی

تولید رنگ های خوراکی طبیعی و مقاوم خوراکی و کمپاندها و بهبود دهنده های طبیعی، طرح نوآورانه ای است که سید مسعود تقوی مدیرعامل شرکت دانش بنیان طعم و رنگ فریر توضیحاتی درباره آن ارائه کرد.

تولید نخستین اتوبوس فرودگاهی استاندارد در ایران

تولید نخستین اتوبوس فرودگاهی استاندارد در ایران از دیگر موارد ارائه شده در این برنامه بود که توسط شرکت خودروساز پیشرو دیزل آسیا انجام شده است.

تولید بیسکویت بدون قند با سبوس فراوری شده

شرکت کامور که در زمینه تولید مجموعه ای از محصولات شیرین بدون قند سابقه دارد از دیگر ارائه دهندگان در این برنامه بود.

نادیان به نمایندگی از مدیریت این مجموعه به معرفی یکی از محصولات این شرکت «بیسکویت بدون قند با سبوس فرآوری شده» پرداخت.

رونمایی از فرهنگ پارسی سَره

فرهنگ پارسی سَره در ۵ جلد محصول فرهنگی نوآورانه ای است که در این برنامه رونمایی شد و توسط محسن پاکروان طی سالها تحقیق جمع آوری و جلد نخست آن به چاپ رسیده است.

به گفته پاکروان این محصول پس از شاهنامه فردوسی نخستین فرهنگ پارسی به پارسی گسترده ایران زمین است که تمامی واژگان پهلوی و اوستایی به همراه نام های پارسی گذشته ایرانیان در آن گردآوری شده است.