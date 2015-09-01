حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک سالروز بانکداری اسلامی، اظهار کرد: بانک ها باید مبنای کار خود را بر اساس احکام و مسائل شرعی بگذارند.

وی در ادامه افزود: گام برداشتن بانک ها به سمت بانکداری اسلامی باعث می شود که در مسائل اقتصادی کشور اتفاقات خوبی رقم بخورد.

حجت الاسلام مسعودی گفت: تنظیم قوانین، ضوابط و قراردادها از سوی بانک ها مبتنی بر قوانین اسلام ضرورت انکارناپذیر جامعه است.

مدیرکل اداره تبلغات اسلامی البرز بر ضرورت توجه به داشته های دینی تاکید کرد و گفت: یکی از نکات مهم در امر اقتصاد، آموزش حدود و احکام شرعی به بانک ها است اگر کارکنان بانک ها با این حدود آشنا باشند جای سوال و ابهامی نخواهد ماند و در ارائه خدمات موفق تر عمل خواهند کرد.

مسعودی در پایان گفت: چنانچه بانک ها بتوانند با سیاست های درست و کارآمد، مانند ارائه وام و تسهیلات به عنوان خرید کالای ایرانی مردم را علاقمند به استفاده از کالاها و خدمات ایرانی کنند در رونق و توسعه اقتصاد کشور نقش ارزشمندی خواهند داشت.