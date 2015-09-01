۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۳۰

تکواندوکار قرچکی به اردوی تیم ملی دعوت شد

قرچک-زهرا سیف الله زاده تکواندوکار قرچکی با عملکرد درخشان خود در مسابقات مختلف به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان قرچک همواره در ورزش های رزمی از پتانسیل و ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار بوده است و هر روز شاهد موفقیت های ورزشکاران این شهرستان در مسابقات و میادین مختلف هستیم.

این بار زهرا سیف الله زاده تکواندو کار قرچکی با عملکرد درخشان خود در مسابقات مختلف به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شد تا بار دیگر از نام شهرستان قرچک دفاع کند.

سیف الله زاده در مسابقات قهرمانی استان تهران توانست تمامی حریفان را تا مرحله نهایی شکست دهد اما در فینال باخت و به مقام دوم رسید.

پس از پایان مسابقات و به فاصله چند روز، اسامی دعوت شدگان به تیم ملی جوانان اعلام شد که زهرا سیف الله زاده توانست به اردوی تیم ملی صعود کند.

