به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت و مجوزهای داده شده ، بیان کرد: در حال‌حاضر مشکل ظرفیت داریم که مجوز داده شده و در رابطه با فرآوری زیتون برای تعداد واحدهای روغن‌کشی در طارم پروانه صادر شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان عنوان کرد: توان بسته‌بندی و فرآوری، دو میلیون و۵۰۰ هزار تن در سال است که یک‌سوم آن در استان مصرف می‌شود و مابقی به‌صورت خام صادر می‌شود.

جعفری از سیاست سازمان خبر داد و گفت: سیاست سازمان بر این است که وقتی صنایع تبدیلی و مواد غذایی فرآوری می‌شود، ارزش افزوده بیشتری داشته باشد و ظرفیت واحدها بالا رود که برای ۵۰۰ هزار تن در کل استان مجوز صادر شده که یک‌پنجم آن تولید استان است و افزایش توان تولیدی ارزش افزوده در بخش کشاورزی بیشتر است.

وی درخصوص آبیاری تحت فشار، بیان کرد: در سفر دولت به استان زنجان عنوان شد که ۲۵هزار هکتار افزایش در زمینه این نوع آبیاری در اراضی انجام شود که سال گذشته ۳۲ هزار هکتار انجام شد و از آن ۲۵ هزار هکتار، هفت هزار هکتار راه‌اندازی شده است و بیش از ۵۰ درصد با این سیستم آبیاری می‌کنند و شهرستان خدابنده بیشترین آمار را در آبیاری تحت فشار دارد.