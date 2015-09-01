  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۴۶

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان خبر داد:

احتمال وقوع آب‌گرفتگی در سطح معابر زنجان

احتمال وقوع آب‌گرفتگی در سطح معابر زنجان

زنجان- مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان به احتمال وقوع آب‌گرفتگی در سطح معابر در زنجان اشاره کرد و گفت: به علت بارش رگباری باران در مناطق مختلف زنجان، معابر دچار آب‌گرفتگی می‌شود.

صفی الله کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به گزارش هواشناسی بارش باران در استان حاکم خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان به کشاورزان توصیه کرد محصولات خود را برداشت کرده و به انبارها منتقل کنند تا شاهد وقوع حوادث ناگوار و خسارت به محصولات نباشیم.

کرامتی تاکید کرد: مردم استان حتما به توصیه‌ها توجه کنند، چراکه با کاهش دما و افزایش رگبار، احتمال وقوع هرگونه حادثه وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یادآور شد: از امروز صبح استان شاهد بارش رگبار باران خواهد بود و در برخی از مناطق هم شدت بارش ها بیشتر می‌شود.

احد یاغموری به وضعیت دمایی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای هوا از امروز تا روز پنجشنبه خنک می‌شود.

وی تصریح کرد: با نفوذ سامانه بارشی به استان دمای هوا کاهش می‌یابد.

کد مطلب 2900869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها