صفی الله کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به گزارش هواشناسی بارش باران در استان حاکم خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان به کشاورزان توصیه کرد محصولات خود را برداشت کرده و به انبارها منتقل کنند تا شاهد وقوع حوادث ناگوار و خسارت به محصولات نباشیم.

کرامتی تاکید کرد: مردم استان حتما به توصیه‌ها توجه کنند، چراکه با کاهش دما و افزایش رگبار، احتمال وقوع هرگونه حادثه وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یادآور شد: از امروز صبح استان شاهد بارش رگبار باران خواهد بود و در برخی از مناطق هم شدت بارش ها بیشتر می‌شود.

احد یاغموری به وضعیت دمایی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای هوا از امروز تا روز پنجشنبه خنک می‌شود.

وی تصریح کرد: با نفوذ سامانه بارشی به استان دمای هوا کاهش می‌یابد.