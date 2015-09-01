عملیات اجرایی پالایشگاه آناهیتا کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلنگ آغاز عملیات اجرایی فاز اول پالایشگاه آناهیتا کرمانشاه به زمین زده شد.

این پالایشگاه از مصوبات دولت در سال ۸۹ و از مصوبات سفر رهبری در سال ۹۰ است که با ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغالزایی مستقیم ۵ هزار نفر در مرحله ساخت، عملیات اجرایی آن آغاز شد.

احداث این پروژه در استان کرمانشاه در اواخر سال ۸۵ به تصویب هیئت وزیران رسید اما در سال ۸۶ اجرای آن متوقف شد. پس از آن بار دیگر در سال ۸۹ کلنگ آن به زمین زده شد اما بار دیگر روند اجرای پروژه متوقف شد تا اینکه با پیگیری های عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی کلنگ آغاز عملیات اجرایی آن امروز به زمین زده شد.

پروژه پالایشگاه آناهیتا در زمینی به مساحت ۵۷۱ هکتار در کیلومتر ۱۵ جاده کرمانشاه همدان احداث می شود.

از تاثیرات اقتصادی پالایشگاه می توان به رونق و توسعه اقتصادی صنایع استان، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ایجاد صنایع پایین دستی، ارتقای سطح علمی، فرهنگی و تبلیغی و رونق حمل و نقل اشاره کرد.

گروه تامین اجتماعی شستا با ۳۳.۳ درصد، گروه صندوق بازنشستگی کشوری نیز با ۳۳.۳ و گروه نفت با ۳۳.۴ درصد سهامداران اصلی این پروژه هستند.

این طرح مورد تاکید مقام معظم رهبری در سفر به استان کرمانشاه بوده و همچنین دارای مصوبات دور اول، دوم و سوم ریاست جمهوری و هیئت دولت است.

این طرح همچنین دارای تخفیف ۱۰ درصدی در بهای نفت خام تخصیصی پس از ده سال از زمان بهره برداری بوده که نقش مهم و استراتژیکی در تامین نیاز منطقه غرب و فرآورده های نفتی، نقش اساسی در حل مشکل اشتغال منطقه، ارتقای سطح علمی، تخصصی و مهارت های فنی نیروهای استخدامی خواهد داشت.

ظرفیت پایین پالایشگاه موجود استان و عدم تولید فرآورده های مورد نیاز، فرسودگی و لزوم تعویض و تغییرات بنیادی در پالایشگاه موجود، لزوم تامین نیاز منطقه به فرآورده های نفتی با توجه به روند رو به افزایش فرآورده های نفتی در منطقه که تا سال ۱۴۰۳ نیاز ما افزون بر ۱۱۲ هزار بشکه در روز خواهد بود از جمله دلایل توجیهی احداث پالایشگاه است.

همچنین تولید فرآورده های نفتی مطابق مشخصات کیفی روز euro-v حدود ۲۵ میلیون لیتر در روز، جلوگیری از خام فروشی و تبدیل نفت خام سنگین به فرآورده های با ارزش افزوده بیشتر، ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری استان و منطقه غرب، توسعه صنایع پایین دستی و رونق اقتصادی صنایع استان از دیگر اهداف احداث پالایشگاه آناهیتا است.

پیش بینی می شود در زمان احداث پروژه و بهره برداری از آن برای حدود ۱۲ هزار نفر در استان اشتغالزایی ایجاد شود.