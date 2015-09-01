وجود ۳۰ مدرسه کپری/۴۸۵ هزار دانش آموز کرمانی روانه مدارس می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید داوود ملکی دوشنبه شب در نشست خبری آموزش و پرورش استان کرمان پیرامون آغاز بازگشایی مدارس اظهار داشت: ۲۳ روز تا آغاز سال تحصیلی مانده و هر روز می گذرد به عید آموزش پرورش یعنی مهرماه نزدیک می شویم.

وی آغاز سال تحصیلی جدید را با پنج هزار و ۵۵۴ مدرسه، ۴۶ هزار و ۵۱۸ نفر معلم شروع خواهیم کرد و پذیرای تعداد ۴۸۵ هزار و ۳۴۵ نفر دانش آموز هستیم که از این تعداد نزدیک به ۵۵۰ تا شش هزار نفر مربوط به اتباع هستند.

ملکی موضوع مهمی را که باید برای بازگشایی مدارس به آن توجه داشت مشارکت اجتماعی همه نهادها و سازمان ها و اقشار مختلف مردم دانست و گفت: رسانه ها با رصد خبرهای آموزش و پرورش و انتقاد منصافانه و سازنده؛ مشکلات این بخش را در همه سطوح بررسی و یاری دهنده آن باشند.

وی ورود اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز را به مدارس یک اصل پذیرفته شده در فرهنگ بین المللی دانست و گفت: توجه به آموزش اتباع بیگانه یکی از موفقیت های نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران در سالیان گذشته است.

ملکی ابراز داشت: دانش آموزان اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز تنها حق نام نویسی در برخی مدارس شهرهایی مانند کرمان، زرند، بردسیر و رفسنجان دارند.

ثبت نام شش هزار دانش آموز اتباع بیگانه در مدارس کرمان

وی تعداد ثبت نام شده اتباع بیگانه غیرمجاز را در استان کرمان شش هزار نفر دانش آموز اعلام کرد و گفت: تعداد دانش آموزان اتباع بیگانه سال جاری در استان با نم نویسی اتباغ غیرمجاز به ۲۳ هزار نفر خواهد رسید.

ملکی افزود: وظیفه انسانی ما ایجاب می کند تا در خدمت اتباع بیگانه به عنوان میهمان در کشور باشیم که این امر چه در سطح بین المللی و چه در سطح فرهنگی بازتاب خوبی داشته و خواهد داشت. باید این امر را بپذیریم که بی سواد بودن مهاجران در کشورها چه به صورت مجاز و غیر مجاز برای کشورها زیان بار خواهد بود؛ بنابراین با هماهنگی وزارت کشور و آموزش و پرورش اقداماتی در این خصوص انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه اداره اتباع بیگانه در استان کرمان تاکنون همراهی و همکاری خوبی را با آموزش و پرورش داشته است، گفت: دولت تدبیر و امید در بخش پرورشی رویکردی جدی و متناسب با نیازهای جامعه را طراحی کرده است به طوری که جدایی به بین آموزش و پرورش احساس نمی شود.

ملکی کرمان را یکی از پنج استان برتر در حوزه ارزیابی پرورشی نام برد و گفت: برنامه های خاصی در حوزه پرورشی از جمله توجه به سن و مقطع دانش آموزان و تربیت معلمان متناسب با خصوصیات دانش آموزی در دستور کار است.

وی در بحث هوشمندسازی مدارس گفت: در بحث هوشمندسازی اصل، تخته های هوشمند و سخت افزار نیست؛ بلکه تولید محتوای هوشمند است که در این زمینه همکاران آموزش های لازم را دیده اند.

حضور چهار هزار دانش آموز در برنامه های تابستانی

سرپرست آموزش و پرورش استان کرمان با توجه به برنامه های پرورشی انجام شده در تابستان گفت: این برنامه ها بدون اعتبار تنها با مشارکت نهادهای فرهنگی و حضور بیش از چهار هزار دانش آموز به مرحله اجرا درآمد که این آمار کمی نیست.

ملکی در ادامه احیای فضاهای پرورشی که در گذشته به دست فراموشی سپرده شده بود را از برنامه های در دست اجرا نام برد و گفت: اردوگاه ها و کانون های فرهنگی که به صورت غیر فعال درآمده بودند در حال احیا و بازسازی هستند که نشاط خوبی را در حوزه پرورشی ایجاد کرده اند.

وی افزود: آموزش و پرورش در حوزه تربیت بدنی نیز توفیقات بسیار زیادی داشته است که از آن جمله احیای فضاهای ورزشی و بازآموزی و توانمندسازی مربیان ورزشی است که طی چند سال اخیر در بخش تربیت بدنی به نیروی تخصصی در این حوزه دست پیدا کرده ایم.

سرانه آموزشی هر دانش آموز یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان

ملکی سرانه آموزشی هر دانش آموز را یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان علام کرد و گفت: بخش اعظم این هزینه ها را دولت پرداخت می کند و تنها بخش کوچکی از آن با توجه به قراردادهای اجتماعی توسط مردم پرداخت می شود و قطعا به شکل های مختلف این سرانه دچار افزایش خواهد بود.

وی در رابطه با بحث آموزش در آموزش و پرورش استان گفت: آموزش در آموزش و پرورش استان از جنبه اندیشه مخزنی به سمت اندیشه پروری می رود.

ملکی با اشاره به پهناور بودن کرمان و پراکندگی آموزشی زیادی که در این استان وجود دارد، گفت: بین شمالی ترین مدرسه این استان که در روستای ده علی قرار دارد تا جنوبی ترین مدرسه استان واقع در بخش جازموریان؛ هزار کیلومتر فاصله است که این امر خدمات رسانی را مشکل ساخته است اما در نظام جمهوری اسلامی به این مسئله خوب توجه شده است.

ایجاد ناوگان حمل و نقل عمومی نیاز اساسی دانش آموزان

وی حضور ناوگان حمل و نقل عمومی را در این مناطق ضروری دانست و گفت: مردم برای رفع نیازهای آموزش نیاز به حمل و نقل دارند و این مسئله یکی از آیتم هایی است که در بحث تعلیم و تربیت آموزش و پرورش را دچار نگرانی کرده است.

سرپرست آموزش و پرورش استان کرمان تعداد مدارس کپری را بیش از ۳۰ مدرسه عنوان کرد و گفت: سایر مدراس به صورت کوچ رو هستند.

وی در ادامه با بیان اشاره به لزوم رشد صنعت سازه‌های متناسب با اقلیم هر منطقه، گفت: درخواست ما از جامعه متخصصین کشور این است که به این سازه های اقلیمی توجه کرده و این صنعت را بومی سازی کنند.

ساماندهی سرویس های مدارس

ملکی ساماندهی سرویس مدارس استان کرمان را براساس مصوبه شورای ترافیک و قانون ماده ۱۸ خوب اعلام کرد و گفت: استان کرمان طی سال گذشته در این حوزه عملکرد خوبی داشته است و طی سال گذشته هشت هزار و ۷۸۰ دانش آموز توسط ۹ هزار و ۵۴ دستگاه خودرو شناسنامه دار به عنوان سرویس مدرسه جابجا شده اند.

ملکی با اشاره به اینکه در کارگروه ماده ۱۸ فرسوده بودن ناوگان اتوبوسرانی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: بر طبق این ماده شرکت های طرف قرارداد موظف به بازسازی ناوگان ها و شهرداری ها نیز در سطح استان نسبت به خط کشی و نصب علائم هشدار دهنده در اطراف مدارس برای دانش آموزان هستند.

وی تصریح کرد: والدین باید بدانند هر خودرویی سرویس مدرسه نیست و باید به قوانین و محدودیت ها در این زمینه توجه شود.

سرپرست آموزش و پرورش استان کرمان در ادامه گفت: سرویس مدارس در شهر کرمان در بخش سواری ها تا شعاع پنج کیلومتر ۵۴ هزار تومان به ازای هرکیلومتر اضافی سه هزار و ۶۰۰ تومان، خودرو ون ۴۸ هزار تومان و مینی بوس ۳۲ هزار تومان از والدین دریافت خواهند کرد که این خودروها هزار و ۲۰۰ تومان نیز به ازای هر کیلومتر اضافه از والدین دریافت خواهند کرد.

ملکی با توجه به اینکه در استان کرمان از ۲۵۰ رشته کاردانش و فنی و حرفه ای ۷۵ رشته را فعال است، گفت: استقبال خوبی از رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش در استان صورت گرفته است که این رشته ها متناسب با بوم و نیاز منطقه طراحی شده اند.

وی با تاکید بر این امر که دانش آموزان واقعیت های شغلی را در نظر بگیرند، گفت: بر حسب نیاز باید انتخاب رشته کرد تا نه تنها کارجو بلکه دانش آموزان کارآفرین باشند.