اجرای طرح بزرگ آبرسانی به پایتخت/ساخت خطوط جدید انتقال آب درتهران

علیرضا نوذری‌پور در گفتگو با مهر از اجرای طرح بزرگ آبرسانی به شهر تهران خبر داد و گفت: پروژه جامع آبرسانی تهران و ایجاد رینگ آبرسانی در اطراف شهر می‌تواند با حمایت مالی و اعتباری دولت انجام شود.

قائم مقام آبفای استان تهران اظهار داشت: این طرح می‌تواند در ارتقای کمی و کیفی و پدافندی آب تهران و همچنین انتقال آب به تمام شهر کاربرد داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: برآورد اعتباری اجرای این طرح در سال ۹۱ به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۱۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در بزرگراه آزادگان در حال اجرا است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر اینکه احداث چاه و خطوط انتقال آب از نیازمندی‌های این طرح است، اظهارداشت: البته انتظار می‌رود در حال حاضر با پیشرفت کند آن، قیمت تمام شده ساخت پروژه نیز افزایش یافته باشد.