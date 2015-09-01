خسارتی از زلزله سرو تاکنون گزارش نشده است/وقوع سالانه ۲۰زمین لرزه

امیرعباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به محض وقوع زمین لرزه نیروهای امدادی به منطقه اعزام شده اند افزود: دهیاران به عنوان مدیران بحران روستاها به شمار می روند.به دلیل وقوع زمین لرزه در شهر کوچک مرزی سرو ابعاد خسارات در روستاها و خود شهر سرو در دست بررسی است.

وی ادامه داد: این زلزله که در ساعت ۷ و ۳ دقیقه صبح امروز و در موقعیت جغرافیایی ۳۷.۶۶۰ عرض شمالی و ۴۴.۸۲۱ طول شرقی رخ داد، بسیار محسوس بود.

جعفری با بیان اینکه سایت لرزه نگاری دانشگاه تهران شدت این زمین لرزه را ۴.۲ ریشتر و مرکز آن را منطقه سرو شهر ارومیه اعلام کرد یادآور شد: بر اساس اعلام این سایت، این زلزله در عمق پنج کیلومتری زمین رخ داد.

جعفری در ادامه با بیان اینکه سالانه ۲۰ مورد زمین لرزه در سطح استان به وقوع می پیوندد اظهارداشت: هر سال به طور متوسط ۲۰ زمین لرزه به وسعت بین سه الی چهار ریشتر در سطح استان به وقوع می پیوندد که نشان دهنده زلزله خیز بودن منطقه است.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی با هشدار جدی در خصوص ایمن سازی و مقاوم سازی ساخت و ساز ها در استان اظهارداشت: با توجه به زلزله خیز بودن منطقه باید بحث مقاوم سازی در دست کار ویژه قرار گیرد.

جعغری توجه به بیمه منازل و اموال در ارومیه را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: با توجه به گسترده بودن ابعاد خسارات در زلزله مردم باید نسبت به بیمه منازل و اموال خود به صورت جدی اقدام کنند.

بر اساس اعلام معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی هم اکنون نیروهای امدادی در منطقه سرو حضور داشته و مشغول امداد رسانی هستند.

جابر ثوابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: زلزله سرو تاکنون خسارت چندانی در پی نداشته و ابعاد خسارات این زمین لرزه در دست بررسی است.

فرماندار ارومیه هم در گفتگو با مهر با بیان اینکه زلزله سرو از توابع شهرستان ارومیه خوشبختانه هیچ گونه خساراتی نداشته است افزود: تمامی دهیاران به عنوان مدیران بحران در روستاها در منطقه حضور دارند و تاکنون خساراتی را اعلام نکرداند.

عباس حسن خانی گفت: تمامی امدادگران این شهرستان نیز با وقوع زلزله در حال آماده باش هستند.

هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی اعلام نشده است.

سرو در منطقه مرزی بین ایران و ترکیه در آذربایجان غربی و در ۵۳ کیلومتری شهر ارومیه قرار دارد.