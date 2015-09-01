۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۴۰

توسط محققان کشور صورت گرفت؛

استخراج پروبیوتیک از دستگاه گوارش ماهیان/ افزایش آبزی پروری

محققان ایرانی موفق به استخراج پروبیوتیک از دستگاه گوارش ماهیان برای افزایش رشد بیست درصدی آبزیان شدند.

سعید ضیایی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی  انجام تحقیقات و آزمایشاتی توانستیم باکتری های مفید(پروبیوتیک) ماهیان دریایی را از دستگاه گوارششان استخراج  و در تست های مرحله ای خالص سازی کنیم.

وی با بیان اینکه پروبیوتیک تولید شده در رشد آبزیان تاثیر گذار است، افزود: پروبیوتیک ها یا همان باکتری های مفید در بدن آبزیان وجود دارد ولی در دوز پایینی هستند که پس از استخراج، طی عملیاتی دوز این پروبیوتیک ها را افزایش و پس از آن مورد استفاده قرار دادیم. این آزمایشات بر روی ماهی شانک انجام گرفته است.

به گفته وی، استفاده از این پروبیوتیک به میزان ۲۰درصد رشد و بازماندگی آبزیان را افزایش می دهد که این موضوع نیز منجر به افزایش تولید آبزی پروری می شود.

وی با بیان اینکه این پروبیوتیک ها برر روی سرانه تولید آبزیان تاثیر گذار است، تاکید داشت: استفاده از این پروبیوتیک ها می تواند مصرف آنتی بیوتیک در آبزیان را کاهش دهد.

