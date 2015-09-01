همایش بزرگ خانوادگی اسکیت محلات پایتخت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خسروی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۸ با اعلام این مطلب گفت: این همایش با محوریت آسمان آبی - زمین پاک و با حضور عسگری معاون ورزش آقایان سازمان ورزش، بهادران مدیر ورزش محلات سازمان ورزش شهرداری تهران و علاقه مندان به این رشته ورزشی برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در این همایش ۱۰۰۰ نفر اسکیت سوار حضور داشتند؛ از استقبال شهروندان در این همایش خبر داد و گفت: همایش بزرگ خانوادگی اسکیت، برای کودکان زیر ۱۲ سال از سراسر مناطق شهر تهران به اجرا در آمد.

خسروی تصریح کرد: این همایش از میدان هفت حوض، آغاز و در بوستان فدک به پایان رسید. همچنین به ۵۰ نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه هدایایی اهداء شد.