۲ واحد صنعتی در استان قزوین افتتاح شد

علی پرزحمت در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح نخستین طرح افتتاح شده در هفته دولت اظهارداشت: این واحد با نام شرکت فراز دانه آوند تولیدکننده انواع خوراک آماده دام، طیور و آبزیان پرورشی و کنستاتره دامی و طیور با ظرفیت تولید روزانه ۵۰ تن مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین شرکت کاربن لس تولیدکننده انواع کاغذ «کاربن لس»، مرکب میکرو کپسوله شده کاغذ و کاغذ حساس به حرارت ترمال با ظرفیت تولید ۱۵ هزار تن درسال با سرمایه‌گذاری ۴.۵ میلیارد دلاری به بهره برداری رسید.

با افتتاح این واحد تولید زمینه اشتغال ۲۰۰ نفر در سه شیفت کاری فراهم شده است.

علی پرزحمت گفت: واحدهای دیگری نیز در روزهای آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و زمینه اشتغالزایی صدها نفر در استان مهیا خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری انتخابات اعضاء هیئت رئیسه و تشکیل اتاق معدن استان برای نخستین بار در استان قزوین خبر داد.

پر زحمت ضمن تشریح اقدامات انجام شده در هفته دولت توسط این سازمان عنوان کرد: افتتاح سومین شهرک فروشگاهی استان قزوین، کلنگ زنی شهرک شیرینی و شهرک پوشاک و شرکت در همایش بسیج اصناف با رویکرد اقتصاد مقاومتی از دیگر اقداماتی است که در هفته دولت انجام شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین همچنین تشکیل اتاق اصناف شهرستان آوج با هدف تسریع در امور و حل مشکلات اصناف این شهرستان را از دیگر اقدامات انجام شده در هفته دولت دانست و افزود: دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با حضور بسیج اصناف، دیدار با امام جمعه شهر آوج و آبگرم و عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا با حضور اعضاء هیئت ‌مدیره تشکل‌های بخش خصوصی زیرپوشش سازمان از جمله اتاق اصناف، خانه معدن، اتاق بازرگانی از دیگر اقداماتی بود که در هفته دولت توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان انجام شد.

وی گفت: همچنین در هفته گذشته از واحدهای صنعتی و معدنی استان بازدید و به مشکلات صنعتگران رسیدگی شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین، فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان با انتشار اطلاعیه و انتشار آگهی در جراید و روزنامه‌ها، دیدار با خانواده شهدای سازمان، نشر و اطلاع‌ رسانی اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان از طریق رسانه‌های استانی و کشوری را از دیگر اقدامات انجام شده این سازمان در هفته دولت اعلام کرد.