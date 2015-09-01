به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره رسانه های مکتوب و دیجیتال قرآنی کشور به همت اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور با هدف شناسایی استعدادها و ظرفیت ها وبلاگ ها، سایت های اینترنتی و صفحات شخصی موسسات و نهادهای قرآنی بویژه در مناطق محروم و همچنین حمایت از فعالیت های قرآنی در فضای مجازی و ارزیابی فعالیت های قرآنی کشور در حوزه رسانه های مکتوب و دیجیتال برگزار شد.
براساس این گزارش، اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور به منظور گردآوری آثار و محصولات رسانه ای مکتوب و دیجیتال کشور شامل موسسات، نهادها و فعالان قرآنی کشور برای نخستین بار به صورت متمرکز و باهدف سنجش فعالیت های رسانه ای قرآنی کشور و تقدیر از برترین های فضای مجازی و مکتوب رسانه ای در حوزه قرآنی، اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور، اقدام به برگزاری نخستین جشنواره انتخاب و معرفی برترین رسانه های مکتوب و دیجیتال قرآنی کشور کرد.
گفتنی است، در مجموع در این جشنواره بیش از ۱۲۰ اثر در محورهای چهارگانه جشنواره؛ رسانه های مکتوب و دیجیتال قرآنی به دبیرخانه واصل شد که براساس داوری های انجام شده، نتایج بدست آمده به شرح زیر است :
در بخش نشریات مکتوب:
۱- مسیر مصیر (موسسه پیامبر اعظم (ص) ساری)
۲- موج عصر (موسسه بقیه الله (عج) اراک)
۳- نورالمبین (بنیاد قرآن همدان)
در بخش نرم افزارهای قرآنی:
۱- اعجاز خاتم (بنیاد ختم قرآن مجید)
۲- نرم افزار نستوه (موسسه منهاج)
۳- نرم افزار اتوماسیون اداری موسسات قرآنی (موسسه یاران انتظار سبز)
در بخش صفحات شخصی اینترنتی:
۱- مکتب النور
۲- کتاب آسمانی
۳- والحمد
در بخش وب سایتهای برتر آموزش قرآن:
۱- موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (ع)
۲- موسسه تبیان و موسسه اصحاب الثقلین اراک
۳- موسسه تسنیم لنجان و موسسه مائده
در بخش شرکتها و سازمان:
۱- میثاق نوین (شرکت خصوصی برتر)
۲- نرم افزار محتوایی تلفن همراه (موسسه تبیان)
۳- نشریه وحی/ سایت راسخون (سازمان اوقاف و امور خیریه)
۴- نشریه نباء (شواری عالی قرآن)
گفتنی است، نشریه وحی هرسال همزمان با مسابقات بین المللی قرآن کریم با مدیرمسئولی حسن ربیعی و سردبیری علی شیرین منتشر می شود.
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