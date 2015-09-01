به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره رسانه های مکتوب و دیجیتال قرآنی کشور به همت اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور با هدف شناسایی استعدادها و ظرفیت ها وبلاگ ها، سایت های اینترنتی و صفحات شخصی موسسات و نهادهای قرآنی بویژه در مناطق محروم و همچنین حمایت از فعالیت های قرآنی در فضای مجازی و ارزیابی فعالیت های قرآنی کشور در حوزه رسانه های مکتوب و دیجیتال برگزار شد.

براساس این گزارش، اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور به منظور گردآوری آثار و محصولات رسانه ای مکتوب و دیجیتال کشور شامل موسسات، نهادها و فعالان قرآنی کشور برای نخستین بار به صورت متمرکز و باهدف سنجش فعالیت های رسانه ای قرآنی کشور و تقدیر از برترین های فضای مجازی و مکتوب رسانه ای در حوزه قرآنی، اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور، اقدام به برگزاری نخستین جشنواره انتخاب و معرفی برترین رسانه های مکتوب و دیجیتال قرآنی کشور کرد.

گفتنی است، در مجموع در این جشنواره بیش از ۱۲۰ اثر در محورهای چهارگانه جشنواره؛ رسانه های مکتوب و دیجیتال قرآنی به دبیرخانه واصل شد که براساس داوری های انجام شده، نتایج بدست آمده به شرح زیر است :

در بخش نشریات مکتوب:

۱- مسیر مصیر (موسسه پیامبر اعظم (ص) ساری)

۲- موج عصر (موسسه بقیه الله (عج) اراک)

۳- نورالمبین (بنیاد قرآن همدان)

در بخش نرم افزارهای قرآنی:

۱- اعجاز خاتم (بنیاد ختم قرآن مجید)

۲- نرم افزار نستوه (موسسه منهاج)

۳- نرم افزار اتوماسیون اداری موسسات قرآنی (موسسه یاران انتظار سبز)

در بخش صفحات شخصی اینترنتی:

۱- مکتب النور

۲- کتاب آسمانی

۳- والحمد

در بخش وب سایتهای برتر آموزش قرآن:

۱- موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (ع)

۲- موسسه تبیان و موسسه اصحاب الثقلین اراک

۳- موسسه تسنیم لنجان و موسسه مائده

در بخش شرکتها و سازمان:

۱- میثاق نوین (شرکت خصوصی برتر)

۲- نرم افزار محتوایی تلفن همراه (موسسه تبیان)

۳- نشریه وحی/ سایت راسخون (سازمان اوقاف و امور خیریه)

۴- نشریه نباء (شواری عالی قرآن)

گفتنی است، نشریه وحی هرسال همزمان با مسابقات بین المللی قرآن کریم با مدیرمسئولی حسن ربیعی و سردبیری علی شیرین منتشر می شود.