ارتقای بهره وری اقتصادی موقوفات اولویت اوقاف در سال جاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ربیعی، مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه امروزه دستیابی به توسعه اقتصادی از ضرورت های انکارناپذیر بوده و نقش بارز آن در اقتصاد ملی بر هیچ کس پوشیده نیست، اظهارداشت : جستجو در متون اسلامی در این خصوص، نشان دهنده آن است که اسلام در پرداختن به مسائل و مباحث مربوط به اقتصاد و توسعه اقتصادی از همه ادیان، مذاهب و مکاتب دیگرپیشی گرفته است.

وی با بیان اینکه سنت حسنه وقف هم یکی از ابزارهای دستیابی به توسعه اقتصادی همه جانبه در اسلام به شمار می رود، افزود: وقف یکی از نهادهای مهم و ممتاز دینی و اسلامی است که در گستره فعالیت های اقتصادی ضمن حرکت در مسیر توسعه و ایجاد چرخه تولید و اشتغال و ارائه خدمات متنوع اقتصادی به نظام اسلامی موجب تعاون و ایجاد حس نوع دوستی و تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه می شود.

ربیعی اضافه کرد: در حال حاضر با اهتمام جدی نماینده محترم ولی فقیه و ریاست سازمان اوقاف در تدوین سند نظام جامع اقتصاد وقف در چارچوب اقتصاد ملی منطبق با سیاستها و راهبردهای سند چشم انداز بیست ساله کشور در افق ۱۴۰۴ و تأکید ایشان در بازنگری نقش وقف در اقتصاد، بالاخص ارتقاء نقش وقف در اقتصاد مقاومتی و افزایش سطح مشارکت مردم و خیرین در امر سازندگی و توسعه اقتصادی کشور موجب اتخاذ تصمیمات مهمی در سطح سازمان گردیده است.

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه یکی از مهمترین اقداماتی که نیازمند تدوین سند چشم انداز و نظام جامع اقتصاد وقف است، شناسایی سرمایه موجود و ایجاد بانک اطلاعات موقوفات و رقبات در ابعاد و اشکال مختلف است، افزود: بحمدالله در سالهای اخیر با ایجاد و راه اندازی سامانه جامع بانک اطلاعات و مدیریت موقوفات زمینه تحقق این مهم تا حدود زیادی محقق شده است، لیکن برای تحلیل و اتخاذ تصمیمات راهبردی، نیازمند تکمیل و بروز رسانی اطلاعات هستیم که امیدوارم با برنامه ریزی و عزم جدی همکاران سازمان سریعاً به این مهم دست یابیم.