پایان دیدارهای روز سوم مسابقات با صدرنشینی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز که از شنبه گذشته با حضور ۹ تیم در چین‎تایپه آغاز شد، روز دوشنبه با برگزاری دیدارهای روز سوم پیگیری شد. در چارچوب این روز از رقابت‎ها تیم ملی بسکتبال کشورمان در مصاف با ژاپن با ۲۱ اختلاف امتیاز به برتری دست یافت. تیم ملی بسکتبال که در دو دیدار نخست خود کره‎جنوبی و تیم دوم چین‎تایپه را شکست داده بود، در هر چهار دیدار با این حریف آسیایی صاحب برتری شد.

اما پیش از دیدار تیم‎های ایران و ژاپن، نمایندگان روسیه و نیوزلند برابر هم صف‎آرایی کردند که طی آن نماینده روسیه موفق به کسب پیروزی شد. در ادامه نیز دو تیم کره‌‏جنوبی و چین‎تایپه حریفان خود را شکست دادند.

در روز سوم مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز تیم دوم چین‎تایپه استراحت داشت. نتیجه چهار دیدار برگزار شده در این روز از رقابت‎ها به این شرح است:

* ویلنگتون نیوزلند ۹۴ - اسپارتاک روسیه ۹۸

* ایران ۷۸ - ژاپن ۵۷

* کره‎جنوبی ۸۲ - فیلیپین ۷۰

* تیم اول چین‎تایپه ۹۶ - اورتیک آمریکا ۷۷

به گزارش مهر، بر اساس نتایج به دست آمده در سومین روز مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز، تیم ملی بسکتبال ایران با کسب سه پیروزی و مجموع ۶ امتیاز صدرنشین است. اسپارتاک روسیه نیز با همین شرایط و معدل کمتر در رده دوم قرار دارد. در جدول رده‎بندی تیم‏های شرکت کننده در جام ویلیام جونز، ژاپن و تیم دوم چین‎تایپه به عنوان تنها تیم‎های بدون برد در رده‎های انتهایی جدول قرار دارند.

جدول رده‎بندی ۹ تیم شرکت‎کننده در سی و هفتمین دوره مسابقات جام ویلیام جونز در پایان دیدارهای روز سوم به این شرح است:

۱- ایران (۳ برد، بدون باخت، ۶ امتیاز)

۲- اسپارتاک روسیه (۳ برد، بدون باخت، ۶ امتیاز)

۳- تیم اول چین‎تایپه (۲ برد، یک باخت، ۵ امتیاز)

۴- کره‎جنوبی (یک برد، ۲ باخت، ۴ امتیاز)

۵- اورتیک آمریکا (یک برد، ۲ باخت، ۴ امتیاز)

۶- ویلنگتون نیوزلند (یک برد، یک باخت، ۳ امتیاز)

۷- فیلیپین (یک برد، یک باخت، ۳ امتیاز)

۸- ژاپن (۳ باخت، بدون برد، ۳ امتیاز)

۹- تیم دوم چین‎تایپه (۲ باخت، بدون برد، ۲ امتیاز)

سی و هفتمین دوره مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز امروز سه‌شنبه با برگزاری چهار دیداردیگر در چین‎تایپه پیگیری می‎شود. در این روز از رقابت‏ها تیم ایران به مصاف ویلنگتون نیوزلند می‏‌رود. برنامه دیدارهای روز چهارم به این شرح است:

* فیلیپین - اسپارتاک روسیه

* ایران - ویلنگتون نیوزلند

* کره‎جنوبی - اورتیک آمریکا

* تیم اول چین تایپه - تیم دوم چین‌تایپه