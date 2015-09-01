پایان دیدارهای روز سوم مسابقات با صدرنشینی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز که از شنبه گذشته با حضور ۹ تیم در چینتایپه آغاز شد، روز دوشنبه با برگزاری دیدارهای روز سوم پیگیری شد. در چارچوب این روز از رقابتها تیم ملی بسکتبال کشورمان در مصاف با ژاپن با ۲۱ اختلاف امتیاز به برتری دست یافت. تیم ملی بسکتبال که در دو دیدار نخست خود کرهجنوبی و تیم دوم چینتایپه را شکست داده بود، در هر چهار دیدار با این حریف آسیایی صاحب برتری شد.
اما پیش از دیدار تیمهای ایران و ژاپن، نمایندگان روسیه و نیوزلند برابر هم صفآرایی کردند که طی آن نماینده روسیه موفق به کسب پیروزی شد. در ادامه نیز دو تیم کرهجنوبی و چینتایپه حریفان خود را شکست دادند.
در روز سوم مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز تیم دوم چینتایپه استراحت داشت. نتیجه چهار دیدار برگزار شده در این روز از رقابتها به این شرح است:
* ویلنگتون نیوزلند ۹۴ - اسپارتاک روسیه ۹۸
* ایران ۷۸ - ژاپن ۵۷
* کرهجنوبی ۸۲ - فیلیپین ۷۰
* تیم اول چینتایپه ۹۶ - اورتیک آمریکا ۷۷
به گزارش مهر، بر اساس نتایج به دست آمده در سومین روز مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز، تیم ملی بسکتبال ایران با کسب سه پیروزی و مجموع ۶ امتیاز صدرنشین است. اسپارتاک روسیه نیز با همین شرایط و معدل کمتر در رده دوم قرار دارد. در جدول ردهبندی تیمهای شرکت کننده در جام ویلیام جونز، ژاپن و تیم دوم چینتایپه به عنوان تنها تیمهای بدون برد در ردههای انتهایی جدول قرار دارند.
جدول ردهبندی ۹ تیم شرکتکننده در سی و هفتمین دوره مسابقات جام ویلیام جونز در پایان دیدارهای روز سوم به این شرح است:
۱- ایران (۳ برد، بدون باخت، ۶ امتیاز)
۲- اسپارتاک روسیه (۳ برد، بدون باخت، ۶ امتیاز)
۳- تیم اول چینتایپه (۲ برد، یک باخت، ۵ امتیاز)
۴- کرهجنوبی (یک برد، ۲ باخت، ۴ امتیاز)
۵- اورتیک آمریکا (یک برد، ۲ باخت، ۴ امتیاز)
۶- ویلنگتون نیوزلند (یک برد، یک باخت، ۳ امتیاز)
۷- فیلیپین (یک برد، یک باخت، ۳ امتیاز)
۸- ژاپن (۳ باخت، بدون برد، ۳ امتیاز)
۹- تیم دوم چینتایپه (۲ باخت، بدون برد، ۲ امتیاز)
سی و هفتمین دوره مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز امروز سهشنبه با برگزاری چهار دیداردیگر در چینتایپه پیگیری میشود. در این روز از رقابتها تیم ایران به مصاف ویلنگتون نیوزلند میرود. برنامه دیدارهای روز چهارم به این شرح است:
* فیلیپین - اسپارتاک روسیه
* ایران - ویلنگتون نیوزلند
* کرهجنوبی - اورتیک آمریکا
* تیم اول چین تایپه - تیم دوم چینتایپه
