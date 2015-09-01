۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۳۳

بسکتبال جام ویلیام جونز - چین‎تایپه؛

پایان دیدارهای روز سوم مسابقات با صدرنشینی ایران

سومین روز از سی و هفتمین دوره مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز با برتری تیم‎های ایران، کره‏‎جنوبی، چین‏‎تایپه و نماینده روسیه و صدرنشینی تیم کشورمان همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز که از شنبه گذشته با حضور ۹ تیم در چین‎تایپه آغاز شد، روز دوشنبه با برگزاری دیدارهای روز سوم پیگیری شد. در چارچوب این روز از رقابت‎ها تیم ملی بسکتبال کشورمان در مصاف با ژاپن با ۲۱ اختلاف امتیاز به برتری دست یافت. تیم ملی بسکتبال که در دو دیدار نخست خود کره‎جنوبی و تیم دوم چین‎تایپه را شکست داده بود، در هر چهار دیدار با این حریف آسیایی صاحب برتری شد. 

اما پیش از دیدار تیم‎های ایران و ژاپن، نمایندگان روسیه و نیوزلند برابر هم صف‎آرایی کردند که طی آن نماینده روسیه موفق به کسب پیروزی شد. در ادامه نیز دو تیم کره‌‏جنوبی و چین‎تایپه حریفان خود را شکست دادند.

در روز سوم مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز تیم دوم چین‎تایپه استراحت داشت. نتیجه چهار دیدار برگزار شده در این روز از رقابت‎ها به این شرح است:

* ویلنگتون نیوزلند ۹۴ - اسپارتاک روسیه ۹۸
* ایران ۷۸ - ژاپن ۵۷
* کره‎جنوبی ۸۲ - فیلیپین ۷۰
* تیم اول چین‎تایپه ۹۶ - اورتیک آمریکا ۷۷

به گزارش مهر، بر اساس نتایج به دست آمده در سومین روز مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز، تیم ملی بسکتبال ایران با کسب سه پیروزی و مجموع ۶ امتیاز صدرنشین است. اسپارتاک روسیه نیز با همین شرایط و معدل کمتر در رده دوم قرار دارد. در جدول رده‎بندی تیم‏های شرکت کننده در جام ویلیام جونز، ژاپن و تیم دوم چین‎تایپه به عنوان تنها تیم‎های بدون برد در رده‎های انتهایی جدول قرار دارند.

جدول رده‎بندی ۹ تیم شرکت‎کننده در سی و هفتمین دوره مسابقات جام ویلیام جونز در پایان دیدارهای روز سوم به این شرح است:

۱- ایران (۳ برد، بدون باخت، ۶ امتیاز)
۲- اسپارتاک روسیه (۳ برد، بدون باخت، ۶ امتیاز)
۳- تیم اول چین‎تایپه (۲ برد، یک باخت، ۵ امتیاز)
۴- کره‎جنوبی (یک برد، ۲ باخت، ۴ امتیاز)
۵- اورتیک آمریکا  (یک برد، ۲ باخت، ۴ امتیاز)
۶- ویلنگتون نیوزلند (یک برد، یک باخت، ۳ امتیاز)
۷- فیلیپین (یک برد، یک باخت، ۳ امتیاز)
۸- ژاپن (۳ باخت، بدون برد، ۳ امتیاز)
۹- تیم دوم چین‎تایپه (۲ باخت، بدون برد، ۲ امتیاز)

سی و هفتمین دوره مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز امروز سه‌شنبه با برگزاری چهار دیداردیگر در چین‎تایپه پیگیری می‎شود. در این روز از رقابت‏ها تیم ایران به مصاف ویلنگتون نیوزلند می‏‌رود. برنامه دیدارهای روز چهارم به این شرح است:

* فیلیپین - اسپارتاک روسیه
* ایران - ویلنگتون نیوزلند
* کره‎جنوبی - اورتیک آمریکا
* تیم اول چین تایپه - تیم دوم چین‌تایپه

زینب حاجی حسینی

