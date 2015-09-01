ممانعت از امداد رسانی در جنین/ حمله به خطوط جریان برق اردوگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در یورش به اردوگاه جنین در کرانه باختری دستکم هفت فلسطینی را بازداشت کردند.

هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرد که نظامیان صهیونیست مانع از ورود آمبولانس ها و خودروهای امداد به اردوگاه جنین برای انتقال مجروحان شده اند. در حال حاضر پنج زخمی در این اردوگاه وجود دارند.

المیادین نیز گزارش داد که صهیونیست ها منزل «مجدی ابوالهیجا» از رهبران جنبش حماس در کرانه باختری را تخریب کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین در تجاوز خود به اردوگاه جنین خطوط انتقال برق در جنین را هدف قرار داد.