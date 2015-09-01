به گزارش خبرگزاری مهر، عباس باغستانی با اشاره به نشست اخیر مسئولان این انجمن با رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، گفت: نشست خوبی با آقای خسروی وفا داشتیم و طی آن در مورد اقدامات پیشنهادی انجمن و برنامه های متنوعی که در دست انجام داریم، با وی بحث و تبادل نظر کردیم و با مساعدت ایشان و همکاری سایر بخش های فدراسیون فصل جدیدی از فعالیت های انجمن آغاز می شود.

رئیس انجمن ورزش برای افراد با هوش میانه خاطر نشان کرد: آنچه در حال حاضر بر روی آن تمرکز داریم، انجام مسابقات و اقدامات داخلی در سطح گسترده است و امیدوارم با انجام برنامه‌هایی منسجم به توسعه بیشتر ورزش برای این قشر در سطح کشور کمک شود و در کنار آن زمینه فعالیت ورزشکاران با هوش میانه در میادین بین المللی نیز فراهم آید.

وی گفت: در حال حاضر برای بخش آقایان رشته های تنیس روی میز، فوتسال و دوومیدانی و برای بانوان رشته های دوومیدانی و بدمینتون فعال است. البته بسیاری از این عزیزان به صورت انفرادی در رشته‎های مختلفی مانند تکواندو، شنا، یوگا و سایر رشته ها فعال هستند و در تلاشیم به مرور بر تعداد رشته ها بیافزاییم.

رئیس انجمن ورزش برای افراد باهوش میانه در پایان افزود: طرح تفاهمنامه همکاری با بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی نیز در دست بررسی است و از پتانسیل‌های موجود در این سازمان‌ها می توان برای گسترش فعالیت‎های ورزش برای افراد با هوش میانه بهره‎مند بود.