ساعتهای هوشمند اندرویدی با آیفون جفت سازی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تا پیش از این امکان جفت سازی ساعتهای هوشمند مبتنی بر سیستم عامل اندروید با آیفونهای شرکت اپل وجود نداشته است اما حالا بسیاری از ساعتهای اندرویدی را می توان با تلفنهای همراه هوشمند مبتنی بر سیستم عامل iOS نیز جفت سازی کرد.

گوگل در حالی از این ابتکار عمل خبر داده است که گفته می شود این هماهنگ سازی شامل ساعتهای هوشمند قدیمی نمی شود.

این هماهنگ سازی بی سابقه با جفت سازی LG Watch Urbane با آیفونها آغاز شده و قرار است در ادامه سایر ساعتهای هوشمند جدید اندرویدی هم با این دسته از تلفنهای همراه هوشمند جفت سازی شوند.

از جمله ساعتهایی که در صف هماهنگ سازی قرار دارند می توان به Huawei Watch ، Asus ZenWatch 2 و 2nd-gen Moto 360 اشاره کرد.

گوگل هیچ اشاره ای به امکان هماهنگ سازی ساعتهای هوشمند دیگر از جمله Samsung Gear Live نکرده است و به نظر می رسد از آنها باید همراه با تلفنهای همراه هوشمند مبتنی بر سیستم عامل اندروید استفاده کرد.

کارشناسان علت اصلی این ابتکارعمل را در دو نکته می دانند: آیفونها در زمره بهترین تلفنهای همراه هوشمند در جهان هستند و از سوی دیگر ساعتهای هوشمند اندرویدی کارایی به مراتب بالاتر از همتای iOS خود دارند و حالا ترکیب این دو نتیجه موفقیت آمیزی خواهد داشت.

در عین حال بسیاری معتقدند چنین هماهنگ سازی، یک گام بلند موفقیت آمیز برای اندروید در تقابل با iOS به شمار می آید.