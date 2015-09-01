انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر رشت به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه شورای اسلامی شهر رشت که با هدف برگزاری انتخابات هیات رئیسه این شورا طی سه روز گذشته قرار بود صبح سه شنبه تشکیل شود، به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا بدون نتیجه لغو شد.

در این جلسه که مقرر بود انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت برای سال سوم تعیین شود، شش عضو حضور نیافتند و جلسه با اعلام رییس شورا فاقد رسمیت اعلام شد.

رییس شورای شهر رشت در حضور فرماندار این شهر که برای بار دوم طی سه روز گذشته در عمارت شورا حضور یافت، اظهار کرذ: به دلیل اینکه جلسات رسمی نیازمند حضور دو سوم اعضا است و در حال حاضر شش عضو شورا در جلسه حضور ندارند، انتخابات هیئت رئیسه برگزار نمی شود.

عباس صابر افزود: با توجه به اینکه حلسه فوق، دومین جلسه ای است که بدین منظور تشکیل شده و به دلیل حضور نیافتن برخی اعضا لغو می شود، اختیارات تشکیل جلسه بعدی به فرماندار تفویض می شود.

وی با تاکید بر اینکه طبق قانون از دوازدهم شهریور (پنجشنبه) مصوبات شورا با هیات رئیسه کنونی وجهه قانونی ندارد، اظهار کرد: طبق قانون طی دو روز آینده انتخابات هیئت رئیسه باید برگزار شود و تعیین زمان و مکان جلسه بعدی شورا با این هدف از سوی فرماندار اعلام می شود.

در جلسه امروز، فاطمه شیرزاد، امیرحسین علوی، مجید رجبی، اسماعیل حاجی پور، رضا موسوی روزان و رضا رسولی حضور نداشتند.