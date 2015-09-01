احمدی بر صندلی ریاست شورای شهر ورامین تکیه زد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه و با حضور ۱۳ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر ورامین، انتخابات هیئت رئیسه این شورا برگزار شد.

در نشست امروز شورای اسلامی شهر ورامین، اعضای هیئت رئیسه و کمیسیون های تخصصی شورای شهر و نمایندگان شورا در بخش های مختلف انتخاب شدند.

در انتخابات امروز هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ورامین سید رضا احمدی با ۱۳ رأی به عنوان رئیس شورای اسلامی ورامین به مدت یکسال انتخاب شد.

برای انتخاب نائب رئیس شورای اسلامی شهر ورامین نیز فتح الله فرجی فرزند شهید محمد تقی فرجی بیش از سایرین آرای لازم را کسب کرد و با ۱۰ رأی به عنوان نائب رئیس شورا برگزیده شد.

در انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ورامین، علی خانی نیز به عنوان منشی به مدت یکسال از سوی اعضای شورا انتخاب شد.

فتح الله فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ورامین اظهار داشت: انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر ورامین در فضای صمیمی و آرام برگزار شد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ورامین افزود: اعضای شورای اسلامی شهر ورامین در انتخابات امروز، محمد شیرکوند، محمد حسن فرجی، محمد وصال پور، اکرم تاجیک و شقایق میرزایی را برای عضویت در کمیسیون عمران شورای اسلامی انتخاب کردند.

وی ادامه داد: محسن عابدلو، جعفر اردستانی، علی خانی، فتح الله فرجی و رضا مهماننواز نیز به عنوان اعضای کمیسیون حقوقی و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب شدند.

فرجی اضافه کرد: فتح الله فرجی، حسن حبیبی، زهرا هداوند میرزایی، محمد وصال پور و محمد شیرکوند نیز با رأی اعضای شورای شهر به عنوان اعضای کمیسیون فرهنگی این شورا انتخاب شدند.

نایب رییس جدید شورای اسلامی شهر ورامین یادآور شد: محمد حسن فرجی و جعفر اردستانی به عنوان نماینده شورا در ماده ۱۰۰، حسن حبیبی نماینده شورا در کمیسیون ماده ۷۷، زهرا هداوند میرزایی نماینده شورا در کمیسیون بند ۲۰ماده ۵۵ و اکرم تاجیک به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۲ شهرداری انتخاب شدند.

وی گفت: شقایق میرزایی به عنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون قطع اشجار، محسن عابدلو نماینده شورای شهر در سازمان آتش نشانی، محمد شیرکوند نماینده شورا در سازمان پسماند، علی خانی نماینده شورا در سازمان اتوبوسرانی، محمد وصال پور نماینده شورا در سازمان تاکسیرانی، فتح الله فرجی نماینده شورا در امور پایانه ها و رضا مهماننواز به عنوان نماینده شورا در سازمان آرامستان ها انتخاب شدند.

فرجی تأکید کرد: علی خانی به عنوان نماینده شورای شهر در سازمان نظام وظیفه، فتح الله فرجی به عنوان نماینده شورای شهر در شورای ترافیک و فتح الله فرجی، محمد حسن فرجی و شقایق میرزایی به عنوان نماینده شورای شهر در دانشگاه علمی کاربردی انتخاب شدند.