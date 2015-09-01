به گزارش خبرگزاری مهر، «مأخذشناسی وقف» که توسط خانه کتاب منتشر شده، فهرستگانی کامل از آثار منتشر شده درباره وقف است.

در این مأخذشناسی همه نوشتارهایی که درباره وقف تا پایان سال ۱۳۹۳ شمسی به صورت کتاب، مقاله، پایان نامه و نسخه خطی، به زبان های فارسی، عربی و اردو منتشر شده، موجود است.

این کتاب که به گفته مولف آن، جامع ترین کتاب نگاشته شده در موضوع وقف به شمار می رود، توسط حجت الاسلام سیداحمد سجادی به نگارش درآمده و در آن بالغ بر ۶ هزار مدرک مشتمل بر کتاب، مقاله، پایان نامه و ... به زبان های مختلف گردآوری و در هر مدخل به موضوعات منابعی که می توان اثر را در آنها ارزیابی کرد، اشاره شده است.

طلوع سخن، راهنمای کتابشناسی وقف، نمایه مأخذشناسی وقف، نمایه نویسندگان، فهرست منابع مقاله ها و بسامد یک صد ساله شمسی منابع و آثار ماخذشناسی وقف بخش های مختلف این کتاب است.

در ابتدای این کتاب در بخشی از یادداشت سیداحمد سجادی با عنوان «طلوع سخن» چنین نوشته شده است: «کتابشناسی وقف می تواند با معرفی آثار نگاشته شده، راهنمایی جدی و عملی از تمام اقدامات و تجربه ها و ابتکارات نگارشی در مقوله وقف و بازگوکننده دغدغه های فکری ای باشد که در جهان اسلام در بستر وقف جریان داشته و بیان گر حرکت های یکپارچه اندیشمندان اسلامی در وادی وقف است.»

ماخذشناسی وقف توسط خانه کتاب با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۷۵ هزار تومان منتشر شده است.