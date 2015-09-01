پیام تسلیت روحانی به مناسبت درگذشت پدر شهیدان شجاعی فرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی بدین شرح است :

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحوم حاج مجید شجاعی فرد ابو الشهداء و الگوی صبر و فداکاری موجب تالم خاطر شد .

این انسان وارسته و بنده صالح خداوند ، آموزه های تعالی بخش مکتب اسلام را به فرزندان خود آموخت و شهیدان گرانقدر صادق ، جعفر و رضا از برکت این پرورش ، سرو قامتان گلستان ایثار و شهادت شدند .

اینجانب با عرض تسلیت این مصیبت به خانواده محترم شجاعی فرد ، از خداوند متعال برای آن مرحوم مغفور و همچنین فرزندان شهیدش ، علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می دارم .

حسن روحانی