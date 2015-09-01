تصاویر ماهواره ای تخریب معبد «بل» در سوریه را تایید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل اعلام کرد بر اساس تصاویر ماهواره ای، معبد تاریخی بل در شهر تدمر (پالمیرا) سوریه، به کلی تخریب شده است.

موسسه تحقیقاتی و آموزشی(یونیتار) وابسته به سازمان ملل اعلام کرد در تصاویر ماهواره ای که ۲۷ اوت از این معبد گرفته شده است، یک ساختمان مسطیلی شکل که آن را ستونهایی احاطه کرد دیده می شود اما در تصویر دیگری که اخیرا گرفته شده تنها خرابه های یک بنای مخروبه به چشم می آید.

داعش در ماه می به طور اتفاقی پالمیرا را از دست نیروهای دولتی درآورد و در حال حاضر بیشتر مکان های شهر را در کنترل خود دارد.

اوایل ماه جاری داعش باستان شناس ۸۲ ساله سوری را گردن زد. این باستان شناس نیمی از عمر خود را صرف تحقیقات در معاید شهر پالمیرا کرده بود.