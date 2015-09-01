ورودی چهارمحال و بختیاری ساماندهی می شود/ احداث میدان بزرگ

حسین کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساماندهی ورودی چهارمحال و بختیاری و بخش فرخ شهر در محل پلیس راه شهرکرد - فرخ شهر، اظهار داشت: این میدان بزرگ نخستین میدان ورودی چهارمحال و بختیاری از سمت استان اصفهان می شود که نقش مهمی در زیبایی منطقه و جاده ورودی استان دارد.

وی افزود: هم اکنون جاده اصفهان - فرخ شهر - شهرکرد مهمترین جاده ورودی استان چهارمحال و بختیاری است که بیشترین تردد های استان در این جاده است.

رئیس شورای اسلامی فرخ شهر تاکید کرد: این میدان بزرگ نخسیتن میدانی است که مسافران و گردشگران در بد ورود به استان با آن روبرو می شوند و تلاش داریم با معماری بسیار زیبا آن را بسازیم.

وی گفت: از این میدان بزرگ، جاده ورودی شهرکرد و فرخ شهر به بلوار تبدیل می شود و تلاش می شود فضای سبز منطقه گسترش پیدا کند.

رئیس شورای اسلامی فرخ شهر ادامه داد: هم اکنون در حال برنامه ریزی برای اجرای این پروژه هستیم و ساماندهی این منطقه نقش مهمی نیز در توسعه فرخ شهر ایفا خواهد کرد.

حسین کاوه عنوان کرد: درخت کاری در این منطقه نیز از دیگر برنامه های توسعه ای فضای سبز این منطقه است.