۲ طرح صنعتی در اسلام آباد غرب افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور رضا رحیمی رئیس سازمان معدن و تجارت استان کرمانشاه و همچنین امام جمعه و نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس ۲ طرح صنعتی در این شهرستان صبح امروز سه شنبه افتتاح و به بهره برداری رسید.

کارخانه آسفالت و دانه بندی شن و ماسه واقع در روستای حسن آباد در کیلومتر ۳۰ جاده کرمانشاه از جمله این طرح ها بود که با سرمایه گذاری ثابت ۴۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

بر اساس گفته مسئولان این طرح با ظرفیت تولید روزانه ۵۰۰ تن زمینه اشتغال ۶۰ نفر به صورت مستقیم و ۷۰ نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم کرده است.

همچنین طرح کارخانه بتن آماده ناصری طرح دیگری بود که با ظرفیت تولید ۱۱۰۰ تن در روز توسط بخش خصوصی در شهرک صنعتی اسلام آباد غرب مورد بهره برداری قرار گرفت.

این طرح با سرمایه گذاری ۲۵ میلیارد ریال، زمینه اشتغال ۱۵ نفر را فراهم کرده است.