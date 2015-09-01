دبیرخانه دائمی فرهیختگان بناب راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقری بنابی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: این همایش با همکاری و مشارکت شورای همکاری و توسعه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی بناب و با هدف معرفی ظرفیت های موجود در دانشگاه های شهرستان و استفاده بهینه از استعدادهای جوانان نخبه بنابی در توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این شهرستان در قالب سومین همایش برگزار خواهد شد.

وی سپس با اشاره به ضرورت ارتباط مستمر و تنگاتنگ نخبگان با مسئولان شهرستان و همچنین مدیران واحدهای صنعتی تصریح کرد: قطعاً این ارتباط موجبات پیشرفت کشور و شهرستان را رقم خواهد زد و امیدواریم با برگزاری چنین همایش هایی با استفاده از نظرات نخبگان در راستای توسعه شهرستان قدم برداریم.

نماینده بناب در مجلس شورای اسلامی همچنین با تشریح اهداف برگزاری این همایش که با حضور تمام دانشجویان متولد بناب از مقاطع کاردانی تا دکترا در رشته های مختلف ۱۲ شهریورماه جاری برگزار می شود، خاطرنشان کرد: آشنایی بیشتر با فرهیختگان بنابی با یکدیگر، شناخت از توانمندی ها و پتانسیل های فرهیختگان، تشکیل بانک اطلاعات از فرهیختگان، هم اندیشی و ارائه راهکار در خصوص ارتقای همه جانبه شهرستان بناب با استفاده از توانمندی ها و ارتباط تنگاتنگ فرهیختگان با مسئولان از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

حجت الاسلام باقری بنابی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شورای همکاری و توسعه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی شهرستان بناب بویژه مسئولان دانشگاههای منطقه برای برگزاری این همایش گفت: قطعاً برگزاری این همایش بدون همکاری مسئولان شهری امکان پذیر نبود؛ لذا امیدواریم این همایش ها آسیب شناسی شوند تا از سالهای آتی شاهد هر چه بهتر برگزار شدن این همایش ها در بناب باشیم.

وی در ادامه سخنان خود با انتقاد از عدم توجه کافی و استفاده از نظرات نخبگان جامعه تأکید کرد: این همایش اوایل کار خود را طی می کند و قطعاً در سالهای آتی شاهد هر چه بهتر و پربارتر برگزار شدن این همایش ها خواهیم بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این همایشها باید به سمت تخصصی تر شدن گام بردارند، خواستار راه اندازی دبیرخانه دائمی همایش سالانه دانشجویان و فرهیختگان بنابی داخل و خارج از کشور شد.

حجت الاسلام باقری بنابی تصریح کرد: بررسی و شناسایی ظرفیت های گردشگری و ارائه راهکارهای لازم برای توسعه آن، نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در توسعه پایدار شهرستان، نقش شهرستان در برنامه توسعه استان، نقش و جایگاه صنعت و قطب های صنعتی در توسعه شهرستان بناب، نقش بخش کشاورزی در توسعه شهرستان، نقش خیران در توسعه شهرستان و در کنار آن استفاده از ظرفیت و پتانسیل بالای نخبگان بایستی جزو محورهای اساسی این همایش مدنظر قرار گیرند.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی در خاتمه سخنان خود یادآور شد: در ادامه این همایش مسئولان شهرستان با حضور در آن به پرسشهای مختلف فرهیختگان در حوزه های کاری و فعالیت خود پاسخ خواهند داد.